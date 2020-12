Goldenpoint: fino al 40% di sconto su tanti prodotti su Amazon

Siamo ormai nel vivo delle offerte dedicate al natale di Amazon, con una proposta così estesa da non riguardare solo articoli tech ma anche tante altre categorie di prodotti, come ad esempio l’abbigliamento, grande protagonista di questi saldi di fine anno, specie attraverso proposte abbastanz atipiche e “inattese, come è il caso delle offerte che Amazon sta riservando ai capi del noto brand Goldenpoint, che possono esser oggi acquistati con uno sconto che arriva fino al 40% e con offerte che, molto probabilmente, andranno progressivamente ad esaurirsi attorno alla vigilia di Natale, motivo per cui vi suggeriamo di approfittarne subito, magari per qualche regalo di Natale, ora che le disponibilità e soprattutto i tempi di consegna lo permettono ancora.

Sin dalla sua nascita nel lontano 2001, i prodotti Goldenpoint sono sempre risultati il frutto di una grande attenzione ai dettagli, all‘innovazione e sulla qualità di ogni singolo capo, ponendo un focus speciale nella scelta dei materiali tessili, ma soprattutto nello stile e nel comfort, proponendosi così con un vasto assortimento di articoli per uomo, donna e bambino includendo t-shirt, intimo, calzini, calze e tanto altro.

La particolarità di questa offerta proposta da Amazon è che si possono trovare molti articoli appartenenti alla collezione Autunno/Inverno 2020, con capi sia per lui che per lei, come è il caso del pigiama da uomo completamente in cotone al 100%, adornato da una simpatica fantasia che ritrae un cane bassotto. Non mancano anche capi d’abbigliamento Goldenpoint pensati per rilassarsi a casa in queste giornate invernali, come la giacca bordeaux in micropile da mettere sopra a tutti gli altri vestiti, estremamente calda, con tanto di chiusura lampo e con dei simpatici pon pon che scendono dal colletto.

Insomma, gli articoli Goldenpoint in offerta su Amazon sono davvero numerosi e sono molto differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di vi suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella giusta per voi. Prima di farvi perdere fra i camerini virtuali di Amazon, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

