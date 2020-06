Gommadiretto, sconto del 5% per tutti i pneumatici e ruote!

Siete alla ricerca di un set di pneumatici per la vostra automobile? Oppure la vostra ruota vi ha abbandonato da poco? Niente paura, Gommadiretto ha pensato bene di mettere a disposizione per tutti i suoi clienti uno speciale codice sconto, che consentirà di abbattere il prezzo del 5% di tutti i pneumatici e per ruote complete dotate di pneumatici.

La promozione, innanzitutto, è valida da oggi e terminerà il prossimo 26 giugno 2020, quindi vi consigliamo caldamente di acquistare la soluzione che più vi interessa. Il codice sconto “RDITEM0620” non è cumulabile con altri coupon in circolazione e dev’essere attivato, al momento dell’acquisto, nel riquadro di competenza.

Per acquistare un prodotto è necessario accedere al sito internet dell’e-commerce (consultabile al seguente indirizzo), e successivamente inserire i dati tecnici del vostro pneumatico (larghezza, altezza e diametro) oppure vi basta effettuare una ricerca partendo dal costruttore della vostra automobile. Completato questo piccolo passaggio, il sito vi illustrerà tutti i pneumatici compatibili con la vostra auto, partendo dalla soluzione più economica a quella più costosa.

Gommadiretto, per chi non lo sapesse, è un rivenditore autorizzato di moltissimi produttori di pneumatici e ruote, come Michelin e Continental. Garantisce la spedizione veloce, la possibilità di restituire l’articolo acquistato entro 30 giorni e consegna anche il cosiddetto certificato TUV. Inoltre, questo sito e-commerce è affiliato a più di 4600 centri di montaggio in Italia.

N.B. Il codice sconto “RDITEM0620” dev’essere nel campo dedicato del carrello, al momento del pagamento. Vi raccomandiamo di inserirlo e che sia stato accettato, prima di procedere all’acquisto.

» Sconto del 5% sugli pneumatici | Codice RDITEM0620 | scade il 26/06/2020

Vi ricordiamo, infine, di continuare a seguirci sui nostri canali Telegam, dove potete trovare centinaia di offerte, dal mondo della tecnologia a quello dell’hardware, e dal mercato degli smartphone ai prodotti “Made in China“! Vi aspettiamo numerosi!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!