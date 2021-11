Google Nest Hub a metà prezzo su Comet, ma solo per oggi!

Su Comet in questi giorni stanno già impazzendo le offerte del Black Friday, ma non sono le uniche offerte interessanti presenti sul portale. Vi informiamo, infatti, che sul noto e-commerce spiccano anche tantissime altre occasioni al di fuori di quelle del Black Friday, la cui scadenza però è fissata a fine giornata.

Si potrebbe pensare che le offerte di questa speciale iniziativa a tempo non siano all’altezza di quelle del Black Friday, ma sarete felici di sapere che nel catalogo sarà possibile trovare numerose occasioni imperdibili. Noi ne abbiamo scovate diverse e quella che ci sentiamo di proporvi riguarda il Google Nest Hub di seconda generazione, nonché l’ultimo uscito tra gli smart speaker con display prodotto da Google. Questo dispositivo viene venduto attualmente a soli 49,99€ anziché 99,99€, piazzandosi tra le migliori offerte per chi cerca un assistente vocale basato su Google Assistant grazie allo sconto del 50%.

Come saprete, il Google Nest Hub è un dispositivo che vi permetterà di sfruttare tutte le funzionalità di Google Assistant non solo tramite i comandi vocali, ma anche tramite uno schermo ad alta risoluzione da 7 pollici, sul quale potrete visualizzare i risultati delle vostre ricerche e molteplici informazioni utili senza la necessità di accedere a quest’ultime mediante i classici comandi vocali. Si tratta, dunque, di un assistente molto più versatile rispetto ad un semplice Google Home o a qualsiasi altra soluzione simile sprovvista di display.

Ovviamente, il Google Nest Hub sarà perfetto per chi non apprezza la controparte Alexa e le sue Skills o per coloro i quali preferiscono un dispositivo in grado di rispondere dettagliatamente alle domande che gli vengono fatte. A tal proposito, infatti, Google Assistant ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, soprattutto per quanto concerne le ricerche sul web. Una caratteristica che potremmo definire scontata, vista la grande esperienza che possiede Google a riguardo.

Le capacità di Google Nest Hub sono molteplici e tra quelle che apprezzerete di più vi è la possibilità di comandare da remoto qualsiasi dispositivo compatibile con Google Assistant, rendendo la vostra casa più domotica. Ad oggi i dispositivi compatibili sono centinaia, consentendovi di automatizzare le piccole lampadine fino ai grandi elettrodomestici. Inoltre, grazie alla presenza dello schermo, potrete effettuare videochiamate e utilizzare vari servizi multimediali, tra cui Netflix e YouTube.

Insomma, a questo prezzo il Google Nest Hub si colloca come l’assistente vocale più conveniente del momento, almeno per quanto riguarda quelli dotati di display. Tante altre offerte interessanti sono disponibili su Comet e che vi invitiamo a scoprire sulla pagina dedicata del portale. Infine, vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutte le offerte del periodo avete la strada semplificata: potete trovare tutti gli sconti direttamente sui nostri quattro canali Telegram dedicati ai ribassi più convenienti su ogni piattaforma, aggiornati H24 sulle migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Offerte ancora disponibili

