Google Nest Hub in sconto del 46% su eBay!

eBay, si sa, mette a disposizione un numero quasi infinito di offerte a tutti i prodotti presenti sul proprio catalogo. In queste ore, infatti, è disponibile a un super prezzo il Google Nest Hub, uno dei dispositivi progettati da Google, che si presta perfettamente come assistente vocale per la propria abitazione oppure ufficio.

Venduto da Monclick, noto store e-commerce con, all’attivo, anche un florido store eBay, Google Nest Hub, gode della cosiddetta “Garanzia cliente eBay”, che consente di accedere al servizio clienti telefonico, al rimborso se non ricevi l’articolo desiderato e alla procedura di restituzione facilitata. La spedizione, inoltre, è gratuita. Per ciò che riguarda le specifiche tecniche, Nest Hub è un dispositivo che possiede a tutte le tecnologie sviluppate da Google per le abitazioni, di conseguenza sarà possibile comandare tutti i dispositivi smart attraverso la propria voce oppure riprodurre tracce audio. Come se non bastasse, possedendo un display, questo Nest Hub può connettersi ad internet e mostrare le proprie fotografie da Google Photos, oltre a poter accedere a pagine web, video e quant’altro possa servirvi in rete. Per quanto concerne le dimensioni e il peso, questo device misura 67,3 x 178,5 x 118 per 480 g. Possiede inoltre due microfoni e un altoparlante ad alto raggio d’azione.

Google Nest Hub ha un prezzo di 129,00 euro, tuttavia è disponibile a 69,00 euro, grazie a uno sconto del 46%. Un prezzo che, tutto sommato, permette a questo dispositivo di diventare un vero e proprio “best-buy” della categoria. Se siete interessati all’acquisto, vi consigliamo di cliccare il seguente indirizzo. Troverete tutte le informazioni sul prodotto e le garanzie offerte da eBay.

» Clicca qui per acquistare Google Nest Hub su eBay Italia «

Vi consigliamo, infine, di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per seguire giorno per giorno tutte le novità legate agli sconti su tutti i prodotti hi-tech, hardware, smartphone, e tutti gli altri articoli sviluppati in Cina. Tutti i canali sono seguiti da un nostro team di esperti.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!