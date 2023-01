Negli ultimi anni, i dispositivi per la smart home si sono diffusi sempre di più nelle nostre case, facendoci risparmiare tempo sulle mansioni giornaliere e aiutandoci nella gestione dei nostri device intelligenti. Sul mercato ne esistono ormai svariati modelli con caratteristiche e funzionalità differenti, ma uno dei migliori in assoluto è Google Nest Hub, oggi protagonista di un’offerta imperdibile su eBay.

Il Google Nest Hub di 2a generazione è infatti disponibile a soli 49,90€ invece di 99,90€; si tratta di uno sconto del 50%, che vi farà portare a casa l’assistente vocale ufficiale di Google a metà prezzo. Proprio perché si tratta di una promozione imbattibile le scorte termineranno molto probabilmente in un batter d’occhio, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile!

Nest Hub è il più recente modello di smart display prodotto da Google, che diventerà sin da subito un membro insostituibile della vostra famiglia. Con un semplice tocco potrete controllare centinaia di dispositivi compatibili, il tutto attraverso un unico display da 7 pollici; in alternativa, vi basterà chiedere all’assistente vocale di riprodurre musica o video, controllare il meteo, aggiungere un promemoria e molto altro.

Grazie all’altoparlante avanzato potrete infatti ascoltare musica da ogni stanza della casa, oppure decidere di far partire una serie tv da Netflix o una ricetta da YouTube, in modo da averla comodamente davanti a voi mentre cucinate. Inoltre, Nest Hub aiuterà tutti i membri della famiglia a tenere sotto controllo gli impegni, avvisando degli appuntamenti segnati nel calendario e impostando promemoria, timer e sveglie.

Infine, potrete utilizzare Nest Hub per gestire tutti i dispositivi smart della casa; avrete dunque modo di accendere, spegnere e regolare le luci, vedere chi c’è alla porta o alzare la temperatura del termostato. Insomma, non dovrete far altro che toccare il display o utilizzare la voce per avere accesso a un centro di controllo sempre a vostra disposizione.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di eBay dedicata al Google Nest Hub. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

