Google Nest Mini 2 a meno di 30€ nelle offerte del giorno eBay

Quella che è appena iniziata è una settimana molto importante, settimana prossima è quella del Black Friday e per questo motivo numerosi e-commerce potrebbero lanciare le loro promozioni, come hanno già fatto diverse catene di distribuzione. In attesa che ciò avvenga, è sempre un’ottima idea tenere d’occhio le offerte del giorno, tra cui spiccano senza dubbio quelle di eBay, che anche oggi mette a disposizione il suo enorme catalogo con una serie di offerte davvero interessanti su prodotti come dispositivi dedicati alla domotica e gli immancabili televisori e smartphone.

Sempre altissimo il numero di articoli in sconto che il noto portale propone ai suoi utenti e tra tutti abbiamo deciso di segnalarvi il Google Nest Mini di seconda generazione, un dispositivo di cui avete sicuramente già sentito parlare visto che si tratta del principale e forse unico concorrente di Alexa che permette, oltre alla classica riproduzione di musica, di eseguire comandi specifici e utili che possono aiutare nell’arco della giornata, come ad esempio aggiornamenti sul meteo, notizie, risultati sportivi e molto altro.

Piccolo e con un design circolare, il Google Nest Mini 2 è stato migliorato sotto tutti i punti di vista, nonostante esteticamente non abbia subito modifiche rispetto al modello di prima generazione, a partire dall’audio, reso più potente e avvolgente, fino ad arrivare al riconoscimento vocale, che in questo caso saprà essere affidabile anche se vi trovate dall’altro capo della stanza. Acquistabile oggi a soli 29,90€ invece degli originali 59,00€, si rivela un dispositivo utile e nello stesso tempo anche divertente, dal momento che potrete chiedere anche cose bizzarre. Inoltre, per gli amanti della musica, potrebbe essere la soluzione ideale, visto che il suo nuovo driver offre prestazioni migliori, seppur di poco, rispetto all’Echo Dot di Amazon, con un suono più chiaro e diretto.

