Google Nest Mini: l’assistente domotico di Google a meno di 20€!

Nelle prossime ore l’Early Black Friday di Amazon non sarà l’unica iniziativa destinata ad essere archiviata, visto che anche il cosiddetto Manà Manà Black Friday di Unieuro sta per volgere al termine. Tuttavia, quest’ultimo non perde l’occasione di mettere in evidenza una serie di ottime occasioni all’ultimo minuto, proprio come abbiamo visto fare di recente dalla concorrenza.

Il numero di prodotti in sconto rimane alto, segno che il rivenditore aveva predisposto un grande stock per questo periodo, ma a mettersi in mostra ora è il Google Nest Mini di seconda generazione. Il prezzo originale di 59,99€ viene più che dimezzato, al punto che ora potrete acquistare questo assistente domotico a soli 19,99€. Come avrete notato, questo è un ottimo periodo per questa tipologia di prodotti, visto che proprio di recente vi abbiamo segnalato l’ottima occasione relativa al fratello maggiore di Google Nest Mini, ossia il Google Nest Hub, per altro ancora in sconto a metà prezzo.

Un dispositivo popolare e molto ricercato, visto che si tratta del principale e forse unico concorrente di Alexa, che permette, oltre alla classica riproduzione di musica, di eseguire comandi specifici e utili che possono aiutarvi nell’arco della giornata, come ad esempio aggiornamenti sul meteo, notizie, risultati sportivi e molto altro.

Come anticipato, il Google Nest Mini proposto in offerta da Unieuro è quello di seconda generazione, il quale è stato migliorato sotto tutti i punti di vista, nonostante esteticamente non abbia subito modifiche rispetto al modello di prima generazione. Le migliorie partono dall’audio, ora più potente e avvolgente che mai, fino ad arrivare al riconoscimento vocale, ora affidabile anche se vi trovate lontani dal dispositivo.

Al nuovo prezzo di vendita si rivela un dispositivo utile e nello stesso tempo anche divertente, dal momento che potrete chiedergli anche cose bizzarre. Inoltre, per gli amanti della musica, potrebbe essere la soluzione ideale visto che, come detto, il nuovo driver offre prestazioni migliori, seppur di poco, rispetto al principale avversario: l’Echo Dot di Amazon.

Insomma, un prodotto ottimo e capace di far divertire a fronte di una spesa irrisoria. Chiaramente, sul noto e-commerce sono in atto numerose altre offerte, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale così da poter visionare tutte le proposte attualmente esistenti. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!