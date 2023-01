Se siete alla ricerca di uno smartphone dalle ottime performance ma, al contempo, volete approfittare di un prezzo d’occasione, risparmiando così un bel po’ di soldi sul vostro acquisto? Allora vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare questa offerta visto che, come da titolo, ha come protagonista un dispositivo davvero di grande pregio, con performance ottime ed uno prezzo ai minimi storici!

Di che parliamo? Dello splendido Google Pixel 6 Pro, ovvero quello che è l’attuale top di gamma a marchio Google, oggi scontato da Amazon del 22%, e passando così dal prezzo originale di 675,99€, al prezzo scontato di 521,55€, ovvero quello che è il più basso mai registrato su Amazon!

Un prezzo che, a nostro giudizio, non è da sottovalutare, specie perché parliamo di uno smartphone che, senza problemi, riesce a competere con molti dei dispositivi più blasonati del mercato, rientrando di diritto in quello che è il mercato dei “top di gamma”.

In tal senso, Google Pixel 6 Pro si propone come un dispositivo con tutti i crismi, partendo dal suo splendido display QHD dai bordi curvi, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, perfetto per ogni contenuto multimediale, sia esso una serie TV, un video online o un videogame… e siamo solo all’inizio!

Anche sotto la scocca ci sono, infatti, performance di tutto rispetto, possibili grazie all’ottimo processore Google Tensor, progettato dall’azienda in esclusiva per i propri smartphone, ed in grado di garantire non solo potenza, ma anche un’ottima velocità di calcolo, offrendo così performance sempre scattanti, anche quando il dispositivo è messo sotto torchio, proprio come accade nel caso di certi giochi su mobile.

In sintesi, parliamo di un dispositivo progettato per eccellere sotto tantissimi punti di vista e che, come da tradizione per i dispositivi Google, include alcune feature che non troverete su nessun altro dispositivo della concorrenza. Google Pixel 6 Pro, giusto per offrirvi qualche esempio in tal senso, si propone con un chip dedicato solamente alla sicurezza del dispositivo, monitorata tramite tecnologia Titan M2, che vi aiuterà a proteggere il dispositivo da furti di dati, nonché la vostra privacy.

Non solo! Sempre in termini di privacy, potrete, ad esempio, utilizzare il sistema di Call Screening, che vi permetterà di far rispondere al posto vostro Google Assistant, così da evitare le chiamate indesiderate, o anche un ottimo registratore vocale, che trascrive in tempo reale le vostre dettature includendo persino la punteggiatura, o anche la splendida tecnologia Magic Eraser, in grado di cancellare, grazie all’analisi dell’IA, gli oggetti non voluti nelle vostre foto!

Insomma, come avrete capito parliamo di un dispositivo davvero eccezionale e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

