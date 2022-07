Siete alla ricerca di uno smartphone con tutti i crismi che possa accompagnarvi nel corso delle prossime vacanze estive? Desiderate acquistare un dispositivo efficiente, potente, ma soprattutto privo di compromessi? Allora attenzione a questa proposta Amazon, perché l’articolo in questione val davvero un’occhiata o due!

Sul portale, infatti, è attualmente in sconto a soli 719,00€ lo splendido Google Pixel 6 Pro, ovvero quello che è l’attuale top di gamma a marchio Google, per l’occasione ribassato del 20% rispetto agli originali 899,00€!

Credeteci: si tratta di un affare! Anche e soprattutto perché parliamo di uno smartphone davvero completo e ricco di funzioni, in grado di piazzarsi una spanna al di sopra di moltissimi prodotti della concorrenza, anche al netto dell’ormai abusata nomenclatura “top di gamma”.

Google Pixel 6 Pro, infatti, è uno smartphone raffinato e “top” sotto ogni punto di vista. Si parte dal display, ovvero uno straordinario QHD dai bordi curvi, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, perfetto sia per guardare film e serie TV in streaming, ma anche per giocare, riuscendo ad offrire un’esperienza visiva che ha davvero pochi eguali sul mercato.

Sotto di esso, ad animare il dispositivo, c’è poi un cuore nuovo di zecca, ovvero il processore Google Tensor, progettato dall’azienda proprio per i suoi smartphone, ed in grado di garantire potenza e velocità di calcolo impressionanti, per un dispositivo performante, sempre scattante e mai in difficoltà, neanche al netto delle app più esose in termini di performance.

A ciò, Google ha inoltre aggiunto un chip per la sicurezza apposito, denominato Titan M2 che, coadiuvato dalla garanzia di ben 5 anni di aggiornamenti, vi aiuteranno a proteggere il dispositivo da furti di dati, nonché la vostra privacy.

Dulcis in fundo, Google Pixel 6 Pro gode di tantissime feature che, al momento, sono irrintracciabili sui dispositivi dei marchi concorrenti, come ad esempio un sistema di Call Screening, che vi permetterà di far rispondere al posto vostro Google Assistant, così da evitare le chiamate indesiderate, o anche un ottimo registratore vocale, che trascrive in tempo reale le vostre dettature includendo persino la punteggiatura, o anche la splendida tecnologia Magic Eraser, in grado di cancellare, grazie all’analisi dell’IA, gli oggetti non voluti nelle vostre foto!

Insomma, Google Pixel 6 Pro è un dispositivo davvero eccezionale, e poterlo avere oggi a prezzo scontato è un affare da non perdere! Per questo, vi suggeriamo caldamente di non indugiare oltre, e ad acquistare subito questo splendido prodotto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

