Avere uno smartphone e degli auricolari wireless di buona qualità, vi permette di gestire il lavoro e la comunicazione con amici e parenti al meglio delle vostre possibilità. Per questo, vi consigliamo di non farvi scappare il bundle Google, disponibile su Amazon a un prezzo super scontato. Solo per poco, potrete portare a casa il Google Pixel 6a e i Pixel Buds ad appena 399,00€ invece di 558,00€.

A questo prezzo, praticamente irripetibile, potrete portare a casa entrambi gli articoli nella delicatissima e unica colorazione verde salvia. Una promozione da non farvi scappare, fintanto che è ancora disponibile su Amazon!

Ma partiamo dallo smartphone e dalle ottime caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono. Da menzionare il Google Tensor, la mente di Pixel 6a e il primo chip realizzato da Google. Rende il telefono ultra intelligente, sicuro e potente, le app si avviano all’istante, pagine e immagini si caricano rapidamente e tutto funziona senza rallentamenti di alcun genere. In questo modo, vi aiuta a portare a termine le vostre attività velocemente, senza intoppi e senza rovinare il vostro workflow.

La batteria, inoltre, si adegua alle vostre esigenze e può durare più di 24 ore. Capisce quali sono le vostre app preferite e non spreca energia per quelle meno usate. Non meno importante, si ricarica velocemente, ottenendo diverse ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Da menzionare anche il comparto fotografico che vi consente di esprimervi al meglio, ritraendo volti più definiti con Viso nitido, scattando foto che esaltano le diverse carnagioni grazie a Real Tone e rimuovendo gli oggetti indesiderati con Gomma magica.

Per quanto riguarda le Pixel Buds, invece, gli auricolari in questione sono dotati di driver per altoparlanti dinamici da 12 mm appositamente sviluppati. La funzione di regolazione automatica del suono regola automaticamente il volume per voi quando ti sposti tra ambienti silenziosi e rumorosi. I microfoni beamforming, inoltre, rendono le chiamate audio cristalline, anche in ambienti rumorosi! Perfette per meeting e call di vario genere.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che state per portare a casa.

