Se vi piace Android Stock e cercate uno smartphone la cui esperienza d’uso si basa moltissimo sull’intelligenza artificiale, allora siamo sicuri che stavate tenendo d’occhio il Google Pixel 6a che, nonostante sia stato presentato a maggio, solo ora è possibile preordinarlo sui vari store e canali ufficiali, tra cui Amazon e Google Store.

La data d’uscita e la relativa spedizione del nuovo smartphone di fascia media di Google è fissata per il 28 luglio e il prezzo sarà di 459,00€, ma se lo preordinate in questi giorni riceverete in omaggio i Pixel Buds del valore di circa 100€.

Il nuovo Google Pixel 6a, come anticipato, si basa tantissimo sull’intelligenza artificiale e lo fa con il processore proprietario Google Tensor, che garantisce un riconoscimento vocale più accurato rispetto a quello presente negli altri dispositivi dotati del sistema operativo dell’azienda di Mountain View. Il riconoscimento vocale più raffinato sarà applicabile anche a quel genere di applicazioni il cui uso di solito è prolungato, come ad esempio Recorder e Live Caption, il che significa che il chip proprietario non consumerà troppo batteria come farebbe normalmente uno smartphone dotato di altri processori.

Google Tensor agisce anche sulla qualità della fotocamera, rendendo più efficienti le varie funzioni presenti sia nella modalità foto che video, per risultati migliori di quelli che normalmente garantirebbe l’hardware implementato. Altri vantaggi che porta il chip proprietario sono il Live Translation, che consente allo smartphone di tradurre in lingue differenti il messaggio da inviare, e il Magic Eraser, che rimuove automaticamente gli oggetti o le persone indesiderate dallo sfondo.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito al nuovo arrivato di casa Google, nonché approfittare di questa offerta lancio, non dovrete far altro che visitare la pagina dedicata, raggiungibile direttamente tramite questa pagina cliccando sul link in calce.

