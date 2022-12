I Google Pixel si sono distinti sin dai primi modelli usciti sul mercato per essere degli smartphone incredibili sotto ogni punto di vista. Design elegante, comparto fotografico spettacolare, lunga autonomia e processore potente: tutti i dispositivi prodotti dall’azienda sono sinonimo di qualità, e se stavate pensando di acquistarne uno, su Amazon oggi potrete approfittare di un’occasione imperdibile!

Il Google Pixel 7 Pro, il modello più recente della linea, è infatti in sconto a soli 899,00€ invece di 998,00€; si tratta di un ribasso del 9%, che vi permetterà di risparmiare ben 99,00€! Inoltre, è possibile pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis e la consegna è garantita prima di Natale per i clienti Amazon Prime!

Il 7 Pro è il Google Pixel più potente di sempre: il processore Google Tensor G2 è infatti più veloce, efficiente e sicuro rispetto ai modelli precedenti; oltre a migliorare le prestazioni dello smartphone, è stato progettato per garantire una durata eccezionale della batteria, garantendovi così fino a 72 ore di autonomia. Il chip certificato Titan M2 è stato testato invece in base alle stesse linee guida di protezione su cui fanno affidamento i chip delle carte bancarie, per garantirvi la massima sicurezza in ogni momento.

Il sistema di fotocamera professionale vi consentirà di scattare foto e girare video in risoluzioni altissime, aggiungendo intensità e dettagli incredibili da qualsiasi distanza. Il teleobiettivo dedicato rende possibile infatti ritrarre soggetti con zoom fino a 30x senza compromettere la qualità dell’immagine, come mai prima d’ora su uno smartphone. Allo stesso tempo, la messa a fuoco macro riuscirà a dare un aspetto straordinario anche ai soggetti più vicini.

I Pixel sfruttano appieno la tecnologia di Google, e il 7 Pro non è da meno: per esempio, potrete utilizzare lo smartphone come chiave per aprire la vostra auto mentre vi avvicinate, mentre con la funzione Traduzione dal Vivo avrete a disposizione un interprete in tempo reale nelle conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse. Anche nelle chiamate godrete di una qualità straordinaria, dato che verranno filtrati automaticamente i rumori di fondo della persona che telefona, migliorandone la voce e rendendola chiara anche in luoghi affollati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta del Google Pixel 7 Pro; il nostro suggerimento è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto terminerà a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, il quale vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, il periodo natalizio è perfetto per provarlo!

