GoPro Hero 8 Black e tanti prodotti hi-tech in sconto su MediaWorld!

Si avvicina la nuova stagione e con essa arrivano tantissimi sconti provenienti da diversi rivenditori online. MediaWorld, in queste ore, ha attivato una nuova promozione denominata “Un nuovo tempo”, che permette a tutti gli appassionati di acquistare tantissimi prodotti hi-tech, come la GoPro Hero 8 Black e la Sony Alpha ILCE-5100L + 16-50mm.

Innanzitutto “Un nuovo tempo” di MediaWorld consente di abbattere il prezzo con uno sconto che può toccare il 20%. La promozione in questione è attiva da oggi, primo giugno 2020, e si concluderà il prossimo 7 giugno. Inoltre, per quasi tutti i prodotti, è disponibile la spedizione gratuita presso il proprio domicilio domestico oppure il ritiro in uno dei negozi della catena più vicino.

Prima di passare alla nostra selezione di prodotti, è doveroso focalizzarci su uno dei prodotti più significativi di questa nuova tornata di sconti, vale a dire la GoPro Hero 8 Black. Si tratta di un Action Cam prodotta da GoPro, che gode di un sensore CMOS da 12 Mp capace di fotografare immagini e video sia in FullHD che in 4K. Come se non bastasse, questa camera possiede un piccolo display da due pollici che permette di impostare le modalità di scatto o registrazione.

Un altro prodotto da tenere sottocchio è la fotocamera Sony Alpha ILCE-5100L, che viene proposta insieme a un obiettivo 16-50mm. Rappresenta senza ombra di dubbio di una compatta capace di soddisfare le esigenze di moltissimi utenti, grazie il suo sensore CMOS da 24,3 MP con stabilizzatore ottica dell’immagine e uno zoom ottico 3,12x. Con un prezzo di 374 euro diventa a tutti gli effetti un acquisto consigliato.

Se siete interessati alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo. Infatti, come spiegato nei paragrafi precedenti, ci sono molti prodotti hi-tech in sconto, come videogiochi, casse bluetooth, DJ Set e molto altro ancora!

“Un nuovo tempo” di MediaWorld, la nostra selezione di prodotti

