Se i titoli multigiocatore sono la vostra passione e se, al contempo, non disegnate le avventure narrative a mappa aperta, in cui l’esplorazione va a braccetto con i combattimenti con frotte di nemici, allora questo è indubbiamente uno dei titoli che proprio non potete lasciarvi scappare, specie se a prezzo scontato!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è già disponibile in sconto il divertentissimo Gotham Knights! Gioco basato sull’ampia lore del mondo di Batman, fortemente incentrato sulla cooperazione tra due giocatori, ed arrivato sul mercato da meno di un mese! Il prezzo è ottimo per un gioco appena uscito, perché parliamo di appena 57,55€, contro i 74,90€ del prezzo originale, ovvero di uno sconto del 23%, che, considerato il vicinissimo lancio, non sono affatto pochi!

Ambientato in una Gotham City privata da Batman, morto in circostanze misteriose, Gotham Knights ci metterà nei panni di 4 tra i più noti e celebri sidekick del Cavaliere Oscuro, ovvero Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso. Quattro “Cavalieri di Gotham”, ognuno con un carattere, ma soprattutto uno stile ed un approccio diverso alla giustizia, uniti nella lotta eterna contro la criminalità della città.

Raccogliendo l’eredità della serie Batman Arkham, Warner Bros affida al suo team di Monteral (che per altro ci stupì, anni fa, con l’ottimo Arkham Origins) un titolo dal forte animo narrativo, ottimo per un’esperienza in single player, ma caratterizzato da una verve cooperativa lodevole, che permetterà ad un massimo di 2 giocatori, di affrontare il pattugliamento delle strade di Gotham in coppia, cercando di venire a capo dell’esagerata ondata di criminalità, esplosa dopo la morte del Pipistrello.

Improntato su di uno stile di gioco molto simile a quello della serie Batman Arkham, ma del tutto scollegato in termini narrativi (non è un sequel, né un prequel, ma un gioco a sé), Gotham Knights è un gioco ampio e divertente, in cui pestare i criminali in compagnia di un partner è una goduria e che, in tal senso, rappresenta certamente una delle (poche) valide alternative al videogame coop attualmente presenti sul mercato.

Insomma, se amate giocare in compagnia, e siete fan del mondo di Batman e delle atmosfere gotiche di Gotham City, allora questo è un gioco che non potete proprio perdere!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del gioco tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto, ricordandovi che non c’è alcuna garanzia sulla durata dell’offerta, né sulla quantità di copie disponibili a prezzo scontato, motivo per cui è meglio che ne approfittiate subito!

