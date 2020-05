I grandi elettrodomestici Samsung in offerta su Amazon!

Dopo l’interessante iniziativa dedicata ai TV QLED 2020, Samsung ha pensato bene di scontare anche i suoi grandi elettrodomestici. In queste ore, infatti, troverete moltissimi articoli della casa sud-coreana con prezzo decisamente allettanti. Come se non bastasse, la tornata di sconti è su Amazon Italia, e di conseguenza molti prodotti promozionati beneficeranno della spedizione veloce di Amazon Prime.

Tra le tante offerte disponibili, consultabili nella loro interezza al seguente indirizzo, vi segnaliamo quella dedicata alla lavatrice da 9 kg frontale con ecolavaggio, che probabilmente è la più vantaggiosa. Questo prodotto è dotato di un cestello “diamond” per un lavaggio sempre profondo senza rovinare i capi, anche quelli più delicati. Inoltre, questa lavatrice possiede la funzionalità chiamata “Smart check”, un sistema automatico di monitoraggio, che cerca di risolvere i problemi fornendo semplici soluzioni tramite un’applicazione.

Un altro prodotto da non sottovalutare, visto il nuovo prezzo di vendita, è certamente il Frigorifero Food Showcase 620L, un elettrodomestico che offre una serie di funzionalità molto importanti, utili alla vita di tutti i giorni. Tra queste, troviamo la sezione showcase, che permette di conservare gli alimenti che utilizzi frequentemente. Poi, come ultima chicca, c’è il sistema all-around cooling, una tecnologia che offre un freddo uniforme in ogni vano. Di seguito tutte le altre offerte.

Elettrodomestici Samsung in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!