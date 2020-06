Grandi sconti nello Speciale Telefonia di Euronics

Dopo avervi parlato delle grandi promozioni di Euronics relative ai climatizzatori a prezzo scontato e dopo avervi segnalato l’inizio dei Playstation Days of Play, è giunto il momento di parlare dello speciale telefonia e delle incredibili offerte che saranno disponibili sullo store fino al 17 giugno, salvo esaurimento scorte.

In questa selezione troverete tutti i principali protagonisti del panorama della telefonia, come il Galaxy S10 Lite, lo smartphone con lettore di impronte e tutti i sensori integrati nello schermo grazie a questa incredibile offerta di Euronics, potrà essere acquistato a soli 589,00€ anziché 679,00€. I bordi arrotondati sono stati ottimizzati con un design ergonomico che conferisce al Galaxy S10 Lite un’aspetto classico e alla moda, assicurando una presa salda e comoda all’utilizzatore, il tutto per favorire lo schermo Infinity-O FHD+ Super Amoled Plus da 6.7” e garantire un’esperienza visiva coinvolgente. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo smartphone è in grado di scattare foto nitide e luminose grazie al suo sistema di tripla camera principale (48MP+12MP+5MP) compresa una grandangolare ed una macro, e di una fotocamera interna da 32Mp in grado di effettuare ottimi autoscatti, anche in presenza di poca luce. Questo smartphone inoltre è dotato di una batteria intelligente da 4.500 mAh garantendo un ottima autonomia e con la ricarica Ultra-Rapida da 45 W è possibile riportare lo smartphone al 100% in pochi minuti.

Oltre al S10 Lite, noi vi abbiamo selezionato le migliori offerte presenti nello speciale dedicato alla telefonia di Euronics, ma il nostro invito rimane sempre quello di visitare la pagina dedicata dell’offerta per trovare il prodotto più conforme alle vostre esigenze prima del 17 giugno. Infine, prima di lasciarvi scegliere fra i numerosi smartphone, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

