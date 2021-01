Grandi sconti sulla tecnologia da Zavvi

Se siete alla ricerca di prodotti tecnologici a prezzo scontato ma le offerte di stamattina non hanno solleticato abbastanza il vostro portafogli, allora sarete felici di sapere che su Zavvi, oltre alle tipiche offerte del portale dedicate agli articoli nerd e geek, sono oggi disponibili anche molti prodotti a prezzo scontato pensati per gli amanti della tecnologia, con prezzi talmente bassi che in alcuni casi risultano persino inferiori agli store più blasonati come Amazon ed eBay!

Molti i prodotti in offerta ma, tra i vari, non possiamo non citare le bellissime cuffie Beats Studio3 Wireless, dal momento che possono essere acquistate a soli 189,99€ con un pizzico di costo aggiuntivo dovuto alla spedizione. Il prezzo finale resta comunque incredibilmente basso, visto che si parla di cuffie che, di per sé, possono facilmente arrivare a costare oltre 290€!

Da non confondere con il modello Solo3 Wireless, per altro anch’esso in offerta, le Beats Studio3 Wireless sono cuffie over-ear dotate di cancellazione attiva del rumore e chip Apple W1, la cui presenza non deve meravigliare, visto che il noto marchio audio è stato acquisito dall’azienda di Cupertino ormai già da diversi anni. Come si può immaginare, le Beats Studio3 Wireless sono cuffie che fanno della loro qualità audio il proprio cavallo di battaglia, offrendo un suono paragonabile a quello offerto dalle cosiddette cuffie da audiofilo, con il vantaggio di essere decisamente più comode e usabili in diverse situazioni, grazie alla connessione senza fili.

Con un’autonomia dichiarata fino a 22 ore, queste cuffie vantano, tra le altre cose, anche di una calibrazione audio in tempo reale, in modo da garantire all’utente un’esperienza d’ascolto straordinaria, merito non solo dei driver di grosse dimensioni capaci di riprodurre l’intera gamma di frequenze, ma anche al già citato chip Apple W1, che fa sì che il suono sia bilanciato a prescindere da quale contenuto ascoltiate.

