Grossi sconti sui prodotti Philips Avent per la Baby Week di Amazon

Amazon Italia ha deciso di dedicare questa settimana ai prodotti per l’infanzia con l’Amazon Baby Week, con sconti che interessano i migliori produttori di questo particolare segmento di mercato, come Piku, Foppapedretti e Chicco. A tal proposito, vi segnaliamo una promozione su tutti i prodotti della linea Philips Avent.

Per chi non lo sapesse, Philips Avent è il marchio di Philips che include tantissimi prodotti della prima infanzia, in particolare ciucci, biberon, cuoci-pappa e molto altro ancora. Tra questi vi consigliamo il cosiddetto set prime poppate natural, un kit composto da quattro biberon, un Ciuccio e un scovolino. Entrando nelle specifiche tecniche, i biberon possiedono un’ampia tettarella sagomata che simula efficacemente il seno materno, permettendo così al bimbo di attaccarsi naturalmente per agevolare l’alternanza tra allattamento al seno e al biberon. Il prezzo consigliato di questo kit è di 34,99 euro, ma potete acquistarlo a soli 29,49 euro.

Con un prezzo scontato di 49,42 euro, il Philips Avent Salute e Controllo diventa un vero best-buy della categoria. Questo prodotto permette di tenere sotto controllo il pisolino del proprio bebè, grazie alla tecnologia DECT che garantisce una connessione sicura con un audio nitido in qualsiasi circostanza. Non manca una luce notturna per calmare il piccolo durante le prime fasi del sonno. Infine, la portata di questo prodotto è di circa 300 metri all’esterno e 50 metri all’interno.

In questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti compatibili con l'offerta in questione; la lista completa, invece, è consultabile al seguente indirizzo.

