Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition: dove acquistarla al miglior prezzo

Quello che era un sogno di milioni di videogiocatori diventerà finalmente realtà il prossimo 7 dicembre. In tale data uscirà infatti finalmente sul mercato in versione fisica la Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition o GTA Trilogy che dir si voglia. Un super concentrato di giochi che hanno fatto la storia del settore in un unico pacchetto, che può fin da ora essere prenotato al miglior prezzo sul mercato.

All’interno della Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition sono infatti presenti Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, tutti in una versione grafica aggiornata e più al passo coi tempi. Un pacchetto imperdibile tanto per i nostalgici della serie che per le nuove leve del franchise, che possono così provare tre grandi classici in un colpo solo. Il tutto, ovviamente, a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Nel caso siate invece dei fortunati abbonati a Xbox Game Pass potrete provare a partire dall’11 la versione rimasterizzata di Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, mentre gli abbonati a PlayStation Now troveranno dal 7 dicembre Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, sempre senza nessun costo aggiuntivo. Tutti gli altri, o chiunque voglia l’intero pacchetto, può invece trovare la GTA Trilogy al miglior prezzo sul mercato seguendo comodamente i link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!