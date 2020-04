Guillermo Del Toro Sketchbook con il 61% di sconto!

Un “quaderno per appunti” perfetto per tutti gli appassionati delle opere del regista Guillermo del Toro che cercano un volume sul quale riportare le proprie idee, disegni e schizzi accompagnati dagli appunti e dalle creazioni realizzate dal regista. Uno sketchbook di lusso progettato per stimolare la creatività grazie alla presenza di alcune riproduzioni di schizzi originali di Del Toro.

Realizzato con una cover robusta e con una rilegatura solida questo album da disegno è composto da 192 pagine vuote di alta qualità e grammatura perfette per ospitare disegni ed appunti sia a penna che a matita. Lo Sketchbook include un segnaposto a nastro, una chiusura ad elastico ed una tasca posizionata nella terza di copertina perfetta per contenere fotografie, biglietti da visita o altri piccoli appunti. Il Guillermo del Toro Sketchbook è disponibile al prezzo di 10,00€ invece di 26,00€ ossia con il 54% di sconto rispetto al prezzo di lancio!

I lavori di del Toro sono ritenuti fra i più visionari degli ultimi anni della storia del cinema. Caratterizzati da un forte legame con le fiabe e l’horror trasmettono la volontà del regista di infondere nelle sue opere una bellezza estetica e poetica davvero particolare. Il fascino di mostri,creature e simboli creati da Del Toro sono in parte riprodotti nelle pagine di questo volume in modo da stimolare la creatività dei suoi utilizzatori.

