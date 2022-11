Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento eleganti e di qualità per voi stessi o per gli altri, magari in ottica di un eventuale regalo di Natale, vi informiamo che su Gutteridge è in corso la Black Week, vale a dire una promozione dedicata al Black Friday, i cui sconti riguardano, appunto, anche il settore dell’abbigliamento.

Gutteridge produce felpe, giacche, bomber e molto altro, e sono proprio questi gli articoli che troverete a prezzi stracciati, con ribassi fino al 50%. Essendo un brand con oltre 140 anni di storia alle spalle, in grado di garantire sartorialità e artigianalità, è chiaro che saranno in molti ad approfittare di queste offerte, portandosi a casa capi dall’eleganza senza tempo a prezzi davvero vantaggiosi, motivo per cui non dovreste esitare nell’aggiungere al carrello gli articoli che pensate possano fare al caso vostro.

Un paio di esempi di cosa potete trovare in offerta? La giacca per abito in flanella di lana superfine 120’s Vitale Barberis Canonico è sicuramente un ottimo articolo, acquistabile ora a 175,00€ invece di 219,00€, a seguito di uno sconto del 20%, che riguarda anche il relativo pantalone per abito in pura lana superfine 110’s, vostro a 87,00€ anziché 109,00€. Il tempo è denaro, ed ecco perché non vogliamo insistere troppo nel farvi delle proposte, lasciando a voi l’onore di scoprire i capi d’abbigliamento più adatti per voi.

Non ci resta quindi che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Gutteridge dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento scorte.

