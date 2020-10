Gutteridge, acquista 3 articoli, 30% di sconto sul meno caro

Prima o poi arriva il momento di aggiornare il proprio guardaroba con nuovi indumenti e se vi trovate nella situazione in cui avete la necessità di procurarvi nuovi vestiti, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, dato che Gutteridge, noto brand di abbigliamento con oltre 140 anni di storia alle spalle, ha appena lanciato una promozione interessante, che consiste in un risparmio del 30% sull’articolo meno caro qualora acquistiate almeno 3 prodotti.

La scelta è praticamente infinita, dal momento che il catalogo contiene ogni genere di capi, con forme e materiali adatti ad ogni esigenza e che sapranno sicuramente soddisfare i vostri gusti, nonché il vostro portafoglio, dato che sono presenti sia articoli costosi e ultra eleganti sia quelli alla portata di tutti. Un esempio di quest’ultimi è questo smanicato trapuntato imbottito, proposto in sconto a 79,00€ invece di 132,00€. Perfetto per la stagione attuale, si tratta di un giubbotto realizzato con un tessuto che repelle l’acqua e che resiste al vento, allo sporco e alla polvere. La chiusura avviene tramite zip, mentre il collo è dritto e nasconde una cerniera per il cappuccio. Inoltre, vanta due tasche oblique con bottone a pressione ed un taschino a barchetta sul petto, nonché di un ulteriore tasca interna.

Questo è solo uno dei tanti disponibili nel vasto catalogo di Gutteridge e sebbene potremmo segnalarvi molti altri capi, vogliamo lasciare a voi il piacere di scoprire tutte le altre proposte, anche perché non possiamo sapere quali sono i vostri gusti, ma possiamo dirvi con certezza che questa è un’ottima occasione per aggiornare il vostro vestiario con diversi nuovi articoli. Prima di invitarvi a visitare la pagina dedicata, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!