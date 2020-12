Gutteridge, giacche per ogni occasione a soli 49€

Vi avevamo già proposto quelle che sono le prime offerte natalizie di Gutteridge, con il brand che si è speso in una nuova promozione dedicata interamente ai maglioni invernali, con sconti che possono arrivare anche a decurtare il 70%. Ebbene, non è ancora finita! Gutteridge ha infatti inaugurato, con la giornata di oggi, una seconda occasione per i vostri regali di Natale, stavolta dedicata a quelli che sono tra gli articoli di vestiario più apprezzati del marchio napoletano, ovvero le giacche, disponibili con sconti tali che il prezzo minimo per diversi modelli scende addirittura a soli 49 euro!

Non sappiamo fino a quando tali offerte saranno disponibili ma, visto lo sconto applicato (stiamo parlando di un minimo del 70% di sconto!), il nostro suggerimento è quello di dare subito un’occhiata agli sconti dello store, così che possiate acquistare per tempo uno dei tanti ottimi prodotti in tempo per le prossime feste. Del resto, con il suo stile e la sua eleganza, Gutteridge rappresenta sicuramente un punto di riferimento ideale per gli amanti della moda made in Italy, specie considerando l’ottima qualità dei tessuti utilizzati, e l’abilità nel confezionare capi di abbigliamento che, al netto al netto del passare degli anni, sanno restare classici, ma comunque contemporanei per colori e tagli.

Dunque, senza indugiare oltre, vi rimandiamo a quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte dello store che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire in occasione del Natale. Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è comunque quello di dare un’occhiata all’intera selezione di sconti Gutteridge, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale, ricordandovi che avrete tempo fino al 16 di dicembre per effettuare i vostri acquisti sullo store avendo poi la garanzia di riceverli in tempo per questo Natale 2020. Infine, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte di questo fine 2020, con proposte dedicate a tecnologia, hardware, smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

