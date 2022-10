Si prospetta un fine settimana pieno di promozioni incredibili, che consentiranno di risparmiare diverse decine di euro dai prodotti più ricercati. Ed è il caso della nuova iniziativa di Gutteridge, che consente a tutti gli interessati di acquistare maglie, felpe e giacche a prezzi da outlet! In questo articolo, dunque, vi mostriamo come approfittarne, considerando che il termine non è propriamente precisato.

Gutteridge, innanzitutto, è un’azienda di origine napoletana che rappresenta uno dei migliori player del mercato per la sua qualità sartoriale e, dunque, per i suoi capi elefanti con tessuti pregiati. L’azienda, fondata da oltre 140 anni, ora è un marchio che racchiude in sé un mix di tradizione e artigianalità, senza trascurare un animo casual.

Chiaramente, la lista dei prodotti in offerta sono validi e soprattutto variegati, dato che il colosso napoletano mette a disposizione un gran numero di articoli, dai modelli classici a quelli più casual, ovvero a tutte quelle attività quotidiane. Un esempio tra tutti è il giubbino tecnico con cappuccio, che ora è disponibile al prezzo di 129,00€ anziché 215,00€, grazie ad uno sconto di ben 86,00€ dal prezzo consigliato.

Qualora siate interessati ad un prodotto adatto a qualsiasi occasione, vi suggeriamo di dare uno sguardo al bomber reversibile in tessuto tecnico, in quanto può trasformarsi in un classico bomber oppure in un giubbotto più elegante in pochi e semplici passaggi. Il suo prezzo di partenza è di 215,00€ ma ora è acquistabile a “soli” 129,00€, sempre grazie ad uno sconto di ben 86,00€.

