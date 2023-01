Da Gutteridge sono ufficialmente iniziati i tanto attesi saldi invernali, attivi già su numerosi capi d’abbigliamento. Se siete alla ricerca di maglie, giacche e felpe da uomo a un prezzo più che conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo alle sezione apposita dello store! Grazie alle promozioni in corso, potrete acquistare moltissimi prodotti in ribasso del 50%.

Gutteridge è un marchio nato anni fa come magazzino di tessuti che, nel corso del tempo, si è trasformato in una grande azienda conosciuta in tutta Europa. Da otre 140 anni, il brand storico anglo-napoletano rappresenta un mix di tradizione e artigianalità, dagli abiti casual fino a quelli pensati per eventi più eleganti. Trattandosi di saldi davvero imperdibili e disponibili a tempo molto limitato, vi invitiamo a completare i vostri acquisti il prima possibile!

Tra i capi da non farsi scappare c’è indubbiamente la Giacca in tessuto spigato Marlane disponibile a 99,00€ invece di 199,00€. Si tratta di un capo in misto lana con vestibilità slim, 4 polsini a 4 bottoni e asole aperte, due tasche a toppa laterali e doppio spacco posteriore. Non meno importante, si tratta di un articolo realizzato in collaborazione tra Gutteridge e Marlane, dinamica realtà biellese, assoluta protagonista nel suo segmento di mercato per la realizzazione di tessuti per la confezione elegante e upper casual, in grado di da vita ad abiti dal design classico ed elegante confezionati in lana 100% Italiana.

In alternativa, il fantastico Cappotto in misto lana spigata ad appena 159,00€ invece di 299,00€. Questo capo con doppiopetto è confezionato per una vestibilità slim con un motivo a spina di pesce. Non meno importante, presenta ampi revers a punta, due tasche a filo sui lati, taschino sul petto e spacco centrale posteriore. Un cappotto di classe, perfetto per la stagione!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Gutteridge dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!