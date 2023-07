Indubbiamente c’è attesa per l’Amazon Prime Day 2023, specie perché, tenendosi i prossimi 11 e del 12 luglio, l’evento di shopping più importante della stagione estiva è ormai davvero dietro l’angolo, ed è logico immaginare che molti di voi stiano mettendo gli acquisti online in stand by in attesa di spendere al momento degli sconti.

Corretto, ma sappiate che non di solo Prime Day vive il cacciatore di sconti, anche perché, specie se si parla di articoli “virali”, come ad esempio quelli della categoria Amazon Finds, allora non è detto che i prodotti siano in sconto. Per questo, ma anche e soprattutto perché parliamo di un prodotto che farà la gioia degli sportivi, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta, che riguarda una delle borracce più ricercate, chiacchierate e capienti del mercato!

Stiamo parlando della bellissima “The Gym Keg”, una borraccia con una capienza di oltre 2 litri, divenuta popolarissima su TikTok, ed oggi persino scontata su Amazon dove, grazie ad un piccolo taglio al prezzo, è acquistabile a soli 23,19€, invece dei consueti 25,99€.

Ma perché questa borraccia è diventata tanto popolare? Sostanzialmente per la sua combinazione di design e capienza, che la rende comoda da trasportare anche al netto della sua grande capacità da 2.2 litri! Per gli sportivi (ma per tutti in generale, vista l’estate), tenersi idratati è infatti molto importante, è non è raro che in conseguenza a grandi allenamenti, occorra ingerire ben più del classico mezzo litro d’acqua di cui dispongono le borracce più comuni.

Realizzata con plastica di prima qualità, la Gym KeG è il 40% più spessa rispetto alle classiche borracce in plastica, ed è in grado non solo di contenere senza problemi i liquidi, ma è anche sufficientemente resistente agli urti, così che essa non esploda al primo contatto con il suolo. Al netto di ciò, come detto in apertura, parliamo di un prodotto comunque molto maneggevole e comodo da trasportare, dotato di un pratico tappo a prova di perdite, e di un’apertura abbastanza capiente da garantire una pulizia semplice e rapida del contenitore.

Si tratta, insomma, di un oggetto funzionale e pratico, che su TikTok sta riscuotendo un successo davvero inatteso, complice forse non solo il suo particolare design, ma anche l’ottimo riscontro, in termini di qualità, offerto da chi già ha avuto modo di acquistarla.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro postarle in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

