Hai mai visto il gioco da tavolo di Jumanji? In legno autentico, è in sconto su Amazon!

Jumanji è "un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar" perché non farlo però mantenendo salde le proprie finanze? Grazie alle offerte dell'Early Black Friday, il periodo di sconto anticipato lanciato da Amazon in attesa di arrivare alla fine di novembre con il Black Friday vero e proprio, potrete aggiungere alla vostra collezione questo bellissimo gioco da tavolo di Jumanji (in vero legno!) al prezzo di 24,99€ invece che 33,99€.

Prima di scendere nei dettagli del prodotto

Jumanji è davvero il re dei giochi da tavolo! Nato nel celebre film del 1995 con l’indimenticabile Robin Williams, l’edizione fisica di Jumanji prende vita grazie a Spin Master Games che oltre all’edizione in cartone e all’edizione elettronica (con la sfera centrale che presenta gli effetti visti nel film) ne realizza anche una fedelissima versione in legno – dove non mancano nemmeno le pedine a forma di animali – che farà la gioia dei nostalgici della pellicola e che, se siete fan, sarebbe davvero un peccato non portarsi a casa.

Il gioco è proprio come quello visto nel film, una corsa tra caselle in cui i giocatori devono sfidarsi per arrivare per primi al centro del tabellone e gridare “Jumanji”. Purtroppo il gioco non evoca davvero scimmie, rinoceronti, leoni, cacciatori assassini, piante carnivore e quant’altro visto nel film né è in grado di risucchiare i giocatori nella giungla. Ma grazie ad un intelligente sistema di carte promette però di essere una perfetta variante del gioco dell’oca da giocare a Natale, oltre che uno dei migliori prodotti da mettere sotto l’albero di un appassionato che potrebbe apprezzare anche un regalo come Ticket to Ride Europa, a 30,37€ invece di 44,90€ o Saboteur – Set Base venduto a 14,10€ con uno sconto di 5,80€.

