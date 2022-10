Siete alla ricerca di abbigliamento tematico a prezzo scontato? Niente paura! Zavvi ha inaugurato una nuova ed interessante promozione dedicata ad Halloween, con sconti su tantissimi prodotti del proprio catalogo come nel caso di capi d’abbigliamento e gadget tematico. In questo articolo vi spieghiamo come non perdere questa grossa occasione.

La promozione, secondo quanto specificato dalla pagina ufficiale, non ha una data di scadenza ben precisata, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere l’opportunità di comprare diversi prodotti a prezzo scontato. Per poter usufruire di questa promo è necessario utilizzare il codice sconto “TERROR30” durante la fase di pagamento, che consente di ottenere il 30% di sconto e la spedizione gratuita.

L’iniziativa coinvolge un grandissimo numero di articoli in offerta, che si possono adattare a molteplici gusti e look, oltre ad un pubblico eterogeneo composto da uomo, donna e bambino. Tra le tante occasioni, vi consigliamo di dare uno sguardo alla felpa Nightmare On Elm Street Don’t Fall Asleep, che potrete portare a casa ad un prezzo decisamente più basso, a fronte dello sconto del 30% dato dal codice sconto che trovate nel paragrafo precedente.

Insomma, stiamo parlando di occasioni da non lasciarsi sfuggire, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina ufficiale della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le alternative di Zavvi. Detto ciò, prima di acquistare un prodotto, vi consigliamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

