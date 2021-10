Halloween Days Unieuro: tagli di prezzo che danno i brividi!

Halloween è sempre più vicino e Unieuro ne ha approfittato per pubblicare una promozione speciale, con offerte così vantaggiose da far passare in secondo piano i tipici sconti che il portale riserva a chi acquista online. In occasione di questa ricorrenza, Unieuro ha raccolto in un unico posto smartphone, TV, notebook e ogni tipologia di dispositivi smart, riducendone il prezzo anche oltre il 50%.

Un’iniziativa che potremmo definire da brividi, con tantissimi offerte davvero mostruose, come quella riguardante il bundle FIFA 22 per PS5 e un controller DualSense. Una combo il cui prezzo sarebbe di circa 150€ ma che potrete acquistare ora e fino al 1° novembre a soli 99,99€, andando così a risparmiare ben 50€. Si tratta di un’offerta imperdibile per i giocatori e per i possessori della console di ultima generazione di Sony e per gli appassionati di FIFA, i quali avranno modo di munirsi di un controller aggiuntivo per affrontare i propri amici in tante sfide multiplayer locali sull’ultimo capitolo della famosa seriecalcistica, che ha fatto registrare numeri incredibili, diventando il gioco sportivo più giocato e popolare al mondo.

Il controller DualSense verrà aggiunto automaticamente nel carrello e potrete scegliere la colorazione in bianco, nera o rossa. Come saprete, FIFA 22 è ritenuto il titolo calcistico per eccellenza da tantissimi amanti del calcio ed è stato progettato in modo che le console di ultima generazione potessero beneficiare della tecnologia HyperMotion, la quale si affida alla potenza delle console per spingere al massimo il gameplay, offrendo al giocatore un’esperienza di gioco mai così realistica.

Il titolo, inoltre, vi permetterà di creare e gestire la vostra squadra personalizzata in una eccitante modalità carriera e vi farà sembrare di essere al centro del campo, grazie all’esperienza audiovisiva più coinvolgente nella storia di FIFA. Insomma, un gioco che da il meglio su PS5 e Xbox Series S/X, ed ecco perché questa promo risulterà utile a chiunque non abbia ancora avuto modo di acquistare FIFA 22, avendo così l’occasione di risparmiare qualche soldo sull’acquisto, beneficiando di un bundle di tutto rispetto.

Un'opportunità di acquisto irrinunciabile dunque, ma ce ne sono molte altre ugualmente interessanti sulla pagina ufficiale, che consigliamo di visitare prima di passare altrove.

» Acquista ora bundle FIFA 22 PS5 e controller DualSense a 99,99€ invece di 149,98€ , sconto del 33% «

Offerte ancora disponibili

