Dopo avervi proposto la promozione di AK Informatica dedicata alla festa di Halloween, vi segnaliamo quella appena intrapresa da Hawkers che, in occasione di questo evento speciale, non perde un istante nel proporci numerosi occhiali da sole con il metodo 2×1, un metodo che vi farà acquistare due paia di occhiali pagando solo il modello più costoso e vale la pena sottolineare anche la spedizione gratuita.

Tantissimi i modelli disponibili nel catalogo, addirittura oltre 300, tutti contraddistinti da un design unico e originale e con infinite colorazioni che vi faranno venire sicuramente l’imbarazzo della scelta, merito anche dell’ottima qualità del marchio spagnolo, diventato negli anni uno dei leader in questo mercato, grazie non solo alla cura dedicata in ogni suo modello, ma anche a prezzi piuttosto ragionevoli che non vi faranno svuotare il portafoglio. Come detto, ce n’è davvero per tutti i gusti e, nonostante non possiamo sapere quali siano i vostri, tra i tanti riteniamo valga la pena prendere in considerazione il modello unisex Crystal Red Blue Gradient One LS, che quasi sicuramente saprà rendere felice sia lui che lei.

Caratterizzato da una montatura con rifinitura trasparente e lucida e con un’iniezione di colore rosso, offre un contrasto che si abbina alla perfezione con le lenti blu e che certamente non vi farà passare inosservati. Assodato che il design è pressoché splendido, questo modello di occhiali è fabbricato in TR90 svizzero con il marchio di EMS, considerato il miglior nylon per montature al mondo che offre più flessibilità e resistenza e presenta, inoltre, una cerniera a doppio effetto per una chiusura sicura e durevole.

Detto ciò, il Crystal Red Blue Gradient One LS non è l’unico in grado di portare il vostro stile ad un livello superiore, quindi suggeriamo di controllare la nostra lista in calce oppure visitare la pagina dedicata per scoprire direttamente tutto il catalogo. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e articoli dei principali produttori cinesi, come Huawei e Xiaomi. Per risparmiare, inoltre, potete cercare dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti sulla nostra pagina speciale dedicata ai codici sconto.

