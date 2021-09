Halo Infinite: dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo una lunghissima attesa i possessori di Xbox One e Xbox Series si preparano ad accogliere finalmente l’attesissimo Halo Infinite. L’ultimo capitolo della celeberrima saga arriverà infatti nei negozi il prossimo 8 dicembre, con l’attesa che può fortunatamente fin da ora essere ingannata prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Uscita di Halo Infinite che può essere celebrata anche con la bellissima Xbox Series X in edizione limitata e con il versatile Xbox Controller Elite Series 2, sempre in versione limitata per Halo Infinite. 2 pezzi desideratissimi andati quasi subito sold out, ma che potrebbero con un po’ di fortuna anche tornare disponibili.

Nel caso ve lo stiate domandando, sì: Halo Infinite sarà disponibile fin dal day one anche su Xbox Game Pass. Nel caso non siate ancora dei fruitori del fantastico servizio in abbonamento di Microsoft, potete trovarlo al miglior prezzo nel nostro articolo dedicato. Un ottimo modo, insomma, per giocare fin da subito all’atteso Halo Infinite e al contempo anche a centinaia di altri giochi.

Allo stato attuale Halo Infinite è disponibile all’acquisto solamente su Amazon in una bellissima steelbook edition. Un pezzo da collezione particolarmente interessante tanto per l’amante della celebre saga fantascientifica che per tutti coloro che possiedono una piattaforma di gioco di casa Microsoft.

Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo non appena saranno disponibili nuove offerte ed edizioni per il preordine dell’attesissima esclusiva Xbox. Nell’attesa Halo Infinite è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo di mercato nella sua steelbook edition su Amazon.

