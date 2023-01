Nelle prossime ore, in Cina si festeggerà il capodanno cinese. Se da un lato la cosa non interessa più di tanto per il nostro paese, dall’altro dovrebbe interessare per chi si appresta ad acquistare nuovi dispositivi tecnologici, a maggior ragione se prodotti da un’azienda cinese, che potrebbe tagliare i prezzi proprio in occasione di questa festività.

Lo ha appena fatto Oppo, inserendo in una singola pagina promozione, raggiungibile a questo indirizzo, una serie di promozioni molto allettanti, riguardanti smartphone, auricolari, smartwatch e vari tipi di accessori. In sostanza, si tratta di un’iniziativa volta a farvi risparmiare, sia che si stiate cercando un’alternativa economica o un top di gamma. Il tutto sarà valido fino alle ore 23:59 del 22 gennaio.

Le offerte consistono non solo nell’abbassare i prezzi di numerosi prodotti, ma anche in una serie di coupon, che saranno applicati automaticamente a carrello. Quest’ultimi sono abbinati ai bundle, altro punto forte di questa promozione, e garantiscono uno sconto extra fino a 150 euro. A nostro avviso, il bundle più interessante è basato sull’ottimo Oppo Find X5 Pro, uno dei migliori smartphone Oppo mai prodotti, dal momento che viene abbinato a un paio di Enco X, a un Watch Free e a un’ottima custodia protettiva, il tutto a soli 1.049,99€ invece di 1.706,99€, che sarebbe il valore commerciale dell’intero bundle.

Optare per questo bundle vi permetterà di portarvi a casa alcuni dei dispositivi che integrano la miglior tecnologia disponibile al momento in questo settore. La punta di diamante di questo bundle è ovviamente l’Oppo Find X5 Pro, uno smartphone senza compromessi che, tra le altre cose, pone molta attenzione al comparto fotografico, implementando un hardware che forse nessun altro smartphone può vantarsi di avere. Vi è infatti una stabilizzazione OIS a 5 assi che, con l’aiuto di Hasselblad (costruttore di macchine fotografiche di alta qualità), garantisce scatti e riprese di altissimo livello, nonché panoramici cinematografici e foto in stile vintage, avvalorate dal tipico suono dell’otturatore di una macchina professionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle pagine di Oppo Store per scoprire ogni singola proposta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

