Hawkers: occhiali da sole a 24,99 euro e spedizione gratuita

Vi segnaliamo che sullo store di Hawkers è disponibile una nuova e imperdibile promozione che vi darà la possibilità di acquistare tantissimi modelli di occhiali da sole del popolare brand spagnolo, al prezzo di soli 24,99€, con in più le spese di spedizione incluse nel prezzo! Stiamo parlando di meno di 25 euro per un paio di occhiali di eccellente qualità il che, visto l’arrivo delle belle giornate ed un parziale ritorno della vita all’aperto, potrebbe costituire una delle vostre migliori occasioni per rinnovare il vostro stile, specie considerando l’indubbia qualità dei prodotti Hawkers, spesso protagonisti delle nostre rassegne dedicate alle offerte.

Per accedere alla promozione, non dovrete far altro che visitare la pagina del portale dedicata all’offerta, selezionando da lì quello che è il modello che più si allinea al vostro stile ed i vostri gusti. Tutti i modelli qui proposti, infatti, indipendentemente da forme, colore e prezzo originale, sono disponibili al prezzo fisso di 24,99€ e, per tutti, vale la formula di spedizione gratuita laddove, solitamente, il portale di Hawkers chiedeva una soglia di spesa minima di 40 euro, per questa occasione non più necessaria.

Per ciò che concerne la fattura, con Hawkers vi porterete a casa degli occhiali da sole di indubbia qualità e bellezza, caratterizzati da una grande attenzione per la scelta dei materiali di fabbricazione, ed un’eccellente durabilità visto l’utilizzo, per le montature, di una struttura resistente ma elastica in acetato di cellulosa. Per quanto riguarda le lenti invece, si parla di vetrini schermati con protezione UV400, per garantire sì una visione chiara, ma anche e soprattutto sicura, che possa proteggere gli occhi dai raggi solari dannosi.



Disponibili in tantissime forme e colori, gli occhiali Hawkers sono rapidamente diventati una delle scelte più sensate sul mercato, potendo contare non solo su di un connubio eccellente nel rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto su di un campionario davvero molto vasto e variegato che, per altro, oggi è quasi interamente a vostra disposizione al prezzo bloccato di appena 24,99€! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto, dove potrete scorrere liberamente l’intera selezione a prezzo scontato promossa dal brand. Prima di procedere, tuttavia, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

