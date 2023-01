State già fantasticando sull’arrivo dell’estate, e volete farvi trovare pronti con un nuovo paio di occhiali da sole? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo ai super saldi di Hawkers! Il noto e affidabile store online in questi giorni sta infatti tantissimi articoli a prezzi stracciati, con sconti che vanno fino al 60%. Inoltre, potrete godere della spedizione gratuita per tutti i vostri ordini senza una soglia di spesa minima, il che rende la promozione ancor più interessante.

Il catalogo di prodotti in sconto sul sito di Hawkers è veramente ampio, quindi ce n’è per tutti i gusti: che siate alla ricerca di occhiali da sole eleganti per le occasioni speciali, sobri per tutti i giorni, con lenti di un colore in particolare o persino per il ciclismo, troverete sicuramente il modello perfetto per voi, e potrete portarlo a casa con poche decine di euro. Ovviamente, le offerte si estendono a tutte le sezioni dello store, quindi uomo, donna e unisex.

Per esempio, se desiderate un paio di occhiali da sole semplici e adatti a qualsiasi occasione, tra le offerte potrete trovare il modello Dark One X a soli 27,49€ invece di 54,99€, per uno sconto del 50%. Disponibile in svariati colori nonché unisex, questo modello presenta una montatura in acetato di cellulosa di alta qualità, che garantisce la massima resistenza e durevolezza; vi sono poi le lenti di categoria 3 e protezione UV400, le quali offrono una protezione antiriflesso superiore agli standard, garantendo quindi la massima sicurezza per i vostri occhi.

Se siete fan dello stile “cat eye” il modello Cosmo fa invece al caso vostro, ed è disponibile ad appena 41,99€ anziché 59,99€. Anche in questo caso i colori tra cui scegliere sono svariati, ma qualsiasi sia la vostra scelta questi occhiali da sole dal design iconico vi doneranno un look originale ed elegante, facendovi sentire come su una passerella ogni volta che li sfoggerete.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Hawkers, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata ai saldi per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

