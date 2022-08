Se vi apprestate a scendere in spiaggia, la lunga esposizione al sole potrebbe danneggiare i vostri occhi, quindi perché non proteggersi con un ottimo paio di occhiali da sole come quelli di Hawkers che, tra l’altro, si trovano anche in offerta?

In questo periodo di ribassi, il noto marchio spagnolo permetterà, per un tempo non ben precisato ma quasi sicuramente limitato, di acquistare una serie di occhiali da sole di ottima fattura con la possibilità di risparmiare fino al 70%. La percentuale di sconto dipende da quanti articoli si aggiungono al carrello, ma è molto interessante anche per coloro che acquisteranno un singolo paio di occhiali, visto che potranno usufruire di uno sconto del 35%. Aggiungendo un secondo articolo, il risparmio passa al 50% e aumenta di ogni 10% fino a raggiungere il 70% nel caso acquistiate quattro o più occhiali da sole.

Diversi sono i fattori che consentono agli occhiali da sole Hawkers di essere articoli di ottima fattura, come le montature in acetato di cellulosa e le lenti con protezione UV400. Da sottolineare poi che parliamo di prodotti alla moda, con stili davvero ineguagliabili e ricchi di colori e forme. I vostri gusti personali saranno quindi soddisfatti, accontentando tutti quelli che amano indossare questi bellissimi e utili accessori d’abbigliamento.

Come se non bastasse, gli occhiali da sole Hawkers godono di prezzi competitivi anche senza sconti e lo dimostrano i prezzi di listino che difficilmente superano la soglia dei 50€, il che significa che avrete la possibilità di acquistarne quattro pagandoli soli 15€ l’uno. Un’occasione che non si presenta tutti i giorni, almeno non su paia di occhiali di questo livello che, ribadiamo, garantiscono stile e un’ottima difesa agli occhi verso i raggi solari.

Non ci resta che rimandarvi alla pagina che Hawkers ha destinato a questa promozione, ribadendo ancora una volta che la promo sarà quasi certamente a tempo limitato e, per questo, vi invitiamo a consultare subito l’apposito catalogo messo in piedi dal brand, così da poter rintracciare subito quello che è l’articolo che più si adatta alle vostre esigenze, ed al vostro stile!

Infine, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

