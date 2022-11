Se siete alla ricerca di una VPN capace di farvi connettere a internet in totale sicurezza, a prescindere dal luogo dal quale vi colleghiate, vi informiamo che il Black Friday 2022 è arrivato anche sull’ottima Hide.me, permettendovi di abbonarvi al piano annuale a soli 2,88€ al mese. Un bel risparmio in confronto ai 9,99€, che si tradurrà in una spesa di soli 49€ per 17 mesi di abbonamento.

La promozione sicuramente non durerà per sempre, in quanto si tratta di un’offerta riservata solo per il noto evento di fine novembre, pertanto siate veloci nell’approfittarne, anche perché la qualità del servizio sarà eccelsa. Hide.me, infatti, si piazza tra le migliori VPN del momento, con app dedicate per svariati sistemi operativi, da Android a Windows, passando addirittura per estensioni per i browser più popolari, come Chrome, Edge e Firefox.

Ribadiamo che si tratta di un servizio alquanto interessante, sopra la media del settore, a maggior ragione dopo l’arrivo di questa offerta. Hide.me può vantarsi di un’esperienza di 10 anni nel campo della sicurezza online, che le ha permesso col tempo di arricchirsi delle principali tecnologie e protocolli atti a mantenere la vostra privacy lontano dai malintenzionati.

Tra i punti di forza di Hide.me segnaliamo il WireGuard, fondamentale per navigare sempre alla massima velocità, anche se ci si appoggia su server diversi dal proprio provider. A tal riguardo, l’azienda ha fatto in modo che i server siano super ottimizzati, anche per un eventuale visione di contenuti in streaming superando, tra l’altro, la geo-restrizione del nostro paese, consentendovi di sbloccare film e serie TV in lingua originale.

Un’altra peculiarità di Hide.me, che dovrebbe spingervi ad abbonarvi a questa VPN, è la protezione dai leak a livello di DNS, con il pieno supporto al IPv6, creato per ostacolare la continua crescita della rete. Una funzione utilissima per chi già si connette tramite questo DNS, e che potrebbe diventare fondamentale anche per tutti gli altri in un prossimo futuro, qualora il proprio provider dovesse trasferire gli indirizzi da IPv4 a IPv6.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che questo prezzo potrebbe rimanere valido solo per questo periodo dell’anno.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!