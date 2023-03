Con l’arrivo della primavera, è tornata anche la voglia di stare all’aria aperta, che sia per il puro piacere di godere del bel tempo o, perché no, per tornare ad allenarsi al di fuori di palestre e delle mura domestiche. Se, dunque, avete la passione per il fitness, e siete alla costante ricerca di prodotti che possano aiutarvi a tenervi in forma, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, relativa ad un prodotto divenuto celebre grazie a TikTok!

Di che si tratta? Della intrigante borraccia intelligente Hidrate Spark, che sia nel formato da 17 once che in quello da 21 (quest’ultimo corrisponde a poco più di mezzo litro), è in sconto su Amazon del 15%! Il formato più grande è così acquistabile a 67,99€ invece di 79,99€, che potrebbero sembrare tanti per una borraccia, ma aspettate di saperne di più!

Diventata viralissima su TikTok sia per il suo design, che include addirittura delle luci LED, che per le sue particolari funzioni, la borraccia intelligente Hidrate Spark è realizzata in acciaio, e riesce a mentenere fredde le bevande al proprio interno per diverse ore, grazie alla sua eccellente tenuta termica.

La vera particolarità di questo prodotto, tuttavia, è la presenza al suo interno di un piccolo chip per l’intelligenza artificiale, che permette a questa borraccia di connettersi via Bluetooth con un dispositivo smart, che sia il vostro cellulare o un tablet.

Lo scopo è quello di tenere traccia del vostro consumo di acqua, così che possiate tenervi idratati correttamente nel corso delle vostre attività fisiche! Hidrate Spark, infatti, è in grado di ricordarvi quando è il momento opportuno di bere dell’acqua (illuminandosi al momento per inviarvi una notifica visiva), e sincronizzandosi con la sua app, è in grado di aiutarvi a gestire il consumo, tarato su quelle che sono le vostre esigenze agonistiche.

L’app stessa, inoltre, è progettata per sincronizzarsi senza problemi con la maggior parte delle app di fitness, così che il consumo non sia solo quello “consigliato”, ma sia davvero basato sulle vostre necessità fisiologiche!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero intrigante, nonché utilissimo per gli sportivi e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

