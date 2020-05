Hitman 2 e molti altri titoli Warner Bros Games in offerta fino all’80% di sconto!

GamersGate ha appena lanciato sul proprio store tutta una serie di offerte a tema Warner Bros Games, con i titoli del celebre publisher che sono ora disponibili all’acquisto con sconti fino all’80%. Un’ottima occasione, quindi, per mettere le mani sopra numerose opere come Hitman 2, Injustice 2 o, perchè no, anche i vari Batman Arkham. Le promozioni avranno termine fra circa una settimana, per la precisione il prossimo 11 maggio 2020. Nel caso in cui siate interessati a qualche particolare titolo Warner Bros Games il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta!

Tra i titoli attualmente in sconto su GamersGate a tema Warner Bros i più interessanti sono:

Ad essere attualmente in sconto fino all’80% su GamersGate sono però anche tanti altri titoli oltre a quelli precedentemente citati. Tra i videogiochi attualmente in offerta possiamo infatti ad esempio trovare LEGO Star Wars The Force Awakens, Il Signore degli Anelli: l’Ombra di Mordor e tutti i vari Batman Arkham. Una lunga serie di titoli decisamente interessanti, disponibili ad un prezzo d’eccezione fino al prossimo 11 maggio 2020. Potete trovare tutti i titoli Warner Bros Games attualmente in offerta comodamente qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Warner Bros a prezzo scontato «

