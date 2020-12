Hitman 3: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 21 gennaio farà il suo esordio sulle nostre console di gioco Hitman 3, terzo capitolo del tanto acclamato reboot della celebre saga. Dotato di una grafica straordinaria e di una libertà di scelta fuori dal comune, Hitman 3 si candida senza troppi problemi come uno dei principali titoli di gennaio 2021. A rendere le cose più interessanti è poi il fatto che Hitman 3 è fin da ora acquistabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Un occasione da non perdere se si è interessati al gioco: del resto, meglio non farsi trovare impreparati dinnanzi all’Agente 47.

Prenotando il gioco presso alcuni store, come GameStop, sarà inoltre possibile ricevere un intrigante bonus preordine, composto da un passaporto commemorativo del ventesimo anniversario della serie e il DLC Trinity Pack. Un’opera del calibro di Hitman 3 non poteva poi certo esimersi dall’avere più edizioni dedicate, in grado di venire incontro alle diverse esigenze dei videogiocatori. Vediamole insieme:

Standard Edition

Se volete semplicemente immergervi nella nuova avventura dell’Agente 47 con la minore spesa possibile, la Standard Edition è l’edizione di Hitman 3 che fa decisamente per voi. Niente fronzoli né gadget dalla discutibile utilità: con la Standard Edition potrete gettarvi direttamente nel gioco completo.

Deluxe Edition

Se Hitman 3 è un gioco che state aspettando particolarmente e su cui non vedete l’ora di poter mettere le mani sopra, a venire in vostro soccorso è la Deluxe Edition del gioco. Un’edizione particolarmente ricca, contenente dei contratti ulteriori, altri vestiti, oggetti e anche colonna sonora e artbook in digitale. Non male no?

