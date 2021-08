Hitman e tanti altri giochi stealth nel nuovo super bundle di Humble Bundle!

Per altri 12 giorni su Humble Bundle è disponibile all’acquisto un nuovo super pacchetto colmo di giochi, che prende il nome di Humble Best of Stealth Bundle, a un prezzo a dir poco irrisorio. Hitman 2 Gold Edition, Aragami, Hitman Game of the Year Edition e molti altri ancora in un unico bundle a prezzo di saldo. Un’offerta, insomma, a dir poco irrinunciabile per gli amanti dello stealth, perfetta anche per celebrare tutti gli acquisti dell’Amazon Gaming Week.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Aragami

Aumentando l’offerta a 9,19€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Echo

Heat Signature

Styx: Shards of Darkness

Con almeno 10,22€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Hitman 2 – Gold Edition

Hitman – Game of the Year Edition

Ghost of a Tale + Soundtrack

10% di sconto su Hitman 3

L’acquisto dell’Humble Best of Stealth Bundle consentirà anche di fare del bene, visto che parte dei proventi verranno devoluti ad associazioni benefiche come One Tree Planted e Whale and Dolphin Conservation. Una buona azione, che si unisce alla possibilità di fare propri a un prezzo super tanti grandi giochi stealth. Fare del bene divertendosi, che volere di più?

Vi ricordiamo infine che l’Humble Best of Stealth Bundle resterà disponibile all’acquisto solo per pochi giorni. Se siete interessati a farlo vostro il nostro consiglio è quindi quello di fare in fretta e acquistarlo tramite il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Best of Stealth Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!