Hitman: molti titoli della celebre saga sono in sconto fino all’84% su GamersGate!

Difficilmente non avrete mai sentito parlare dell’Agente 47, il freddo e infallibile sicario simbolo della celebre saga di Hitman. Se vi siete però persi qualche capitolo della serie e stavate giusto aspettando l’occasione giusta per recuperarlo sarete lieti di sapere che su GamersGate sono attualmente in offerta praticamente tutti i vari capitoli di Hitman con sconti che arrivano fino all’84%. Il modo perfetto, insomma, per prepararsi all’uscita del recentemente annunciato Hitman 3, atteso su current e next gen il prossimo gennaio 2021. Nel lungo elenco di giochi in offerta su GamersGate non figura purtroppo Hitman 2, l’ultimo capitolo della celeberrima saga, ma fortunatamente il titolo in questione è comunque acquistabile ad un prezzo super su Instant Gaming.

La nostra selezione di prodotti:

Come avrete sicuramente modo di notare dall’elenco in questione si tratta quindi dell’occasione perfetta per recuperare qualche titolo di Hitman ad un prezzo eccezionale e colmare così una piccola lacuna videoludica. Se siete interessati ad appofittare di questi sconti fino all’84% su GamersGate il nostro consiglio è quello di fare in fretta: essi saranno infatti validi sul noto portale solamente fino al prossimo 9 luglio. Potete trovare la pagina dedicata alla promozione su GamersGate seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli della saga di Hitman a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!