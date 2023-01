In arrivo il prossimo 10 febbraio, Hogwarts Legacy è, senza alcun dubbio, uno dei titoli più attesi di questo 2023, complice quella che è, certamente, una delle fanbase più ampie del mondo dell’intrattenimento, ovvero quella di Harry Potter, dal cui universo questo titolo non solo attinge a piene mani, ma cerca anche di proporre una visione nuova e, per certi aspetti, del tutto inedita.

Insomma: c’è grossa attesa e, se anche voi, come noi, non vedete l’ora di mettere le mani su questo attesissimo titolo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa splendida promozione eBay, grazie alla quale potrete prenotare il gioco a 64,90€, ovvero con uno sconto di circa 20 euro rispetto al prezzo originale!

Non è la prima volta che eBay propone un prezzo tanto invitante per Hogwarts Legacy ma, qualora non aveste ancora provveduto ad effettuare la vostra prenotazione del gioco, è indubbio che questa sia l’occasione da non perdere, specie perché non manca poi molto all’uscita del gioco, ed il rischio è quello di doverlo poi acquistare ad un prezzo mediamente più alto.

Senza contare che, a ben vedere, perdersi questo titolo potrebbe essere davvero un gran peccato, che siate o meno degli inguaribili fan del mondo tinteggiato con maestria da J.K. Rowling, visto che Hogwarts Legacy non promette solo di essere il miglior gioco mai sviluppato dedicato al mondo magico, ma anche e soprattutto un ottimo open world in generale, ricchissimo di attività, e con un mucchio di possibilità per il giocatore, che potrà qui interpretare un novello studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, esplorando liberamente tanto il castello quanto i dintorni.

Ambientato nel 1800, e dunque lontano dagli eventi dei libri, così come quelli dell’intera serie cinematografica, Hogwarts Legacy attinge appieno alle informazioni create nel corso di anni ed anni di pubblicazioni e film, imbastendo però una trama inedita, e proponendoci personaggi del tutto nuovi, per quanto connessi con taluni volti noti delle avventure di Harry Potter e Newt Scamander.

Parliamo di un titolo open world ricco di missioni, altamente esplorabile, e forte dello stile artistico e narrativo che, nel tempo, ha creato un immaginario immediatamente riconoscibile, ed in cui saremo calati nelle veci di assoluti protagonisti: tra magie, lezioni, voli di scopa e combattimenti all’ultimo incantesimo!

Insomma, si tratta di un titolo che, giustamente, merita il titolo di “most wanted 2023” e che oggi può essere vostro ad un prezzo davvero molto invitante, specie perché si tratta di un preorder! Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto, visitando la pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

