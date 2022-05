Mentre su Amazon proseguono le offerte della Amazon Gaming Week, vi segnaliamo che anche su eBay ci sono ottimi prodotti a prezzi scontatissimi, come è il caso di Honor 50 5G, uno smartphone di ultima generazione, oggi veduto a un prezzo davvero stracciato.

Parliamo di un dispositivo da 529,00€, cifra che oggi scende a soli 278,99€ grazie alle occasioni imperdibili di eBay. A questo prezzo, Honor 50 5G è tra gli smartphone più intriganti disponibili sul mercato, capace di attrarre sia per design che per potenza di elaborazione. La versione in offerta è la No Brand, ossia quella sprovvista di interventi da parte degli operatori telefonici, il che significa che il software e le app pre-installate saranno quelle originali del produttore. Tale versione, inoltre, vi permetterà di ricevere gli aggiornamenti non appena saranno disponibili, a differenza delle versioni brandizzate, che tendono a posticipare gli update.

Honor 50 5G riprende quasi in toto il design di Huawei P50, con due grandi moduli fotografici a forma di anello nella parte posteriore. All’interno di quello principale spicca la fotocamera da 108MP, riconoscibile dall’obbiettivo di dimensioni generose, mentre nell’altro modulo è presente la grandangolare da 8MP, affiancata da una macro da 2MP e una di profondità sempre da 2MP. Un comparto fotografico di tutto rispetto se paragonato al prezzo attuale, così come la parte hardware relativa a CPU e GPU, composte rispettivamente dallo Snapdragon 778G e Adreno 642L.

Nonostante questi componenti abbiano già la potenza sufficiente per eseguire qualsiasi applicazione, inclusi i giochi più pesanti, il produttore ha implementato la GPU Turbo X, una tecnologia che spreme al massimo la parte grafica dello smartphone per far sì che l’esperienza sia quanto più fluida possibile. Questi accorgimenti si ripercuoteranno non solo durante il gaming, ma anche durante il tipico uso quotidiano, merito anche del display a 120Hz e ai 300Hz di frequenza di campionamento del tocco.

La batteria da 4.300 mAh si ricaricherà rapidamente grazie al caricatore da 66W incluso, che vi consentirà di ottenere il 70% di carica in soli 20 minuti. Honor 50 5G, infine, è uno smartphone che integra i servizi Google, che fanno ritorno dopo un lungo periodo di assenza a causa del ban Huawei. Insomma, un dispositivo adatto a chiunque, soprattutto ora che potete acquistarlo a meno di 300 euro.

