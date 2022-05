Se siete alla ricerca di uno smartphone moderno e performante, che offra prestazioni da top di gamma ad un prezzo, tutto sommato, molto contenuto, allora fidatevi di noi: questa è l’offerta che non potete lasciarvi scappare!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in sconto di ben 200 euro lo splendido Honor 50, uno degli ultimi nati dell’omonima casa cinese, disponibile sul portale al prezzo di appena 399,90€, contro i 599,90€ originariamente necessari per l’acquisto.

Si tratta certamente di un ottimo prezzo, specie considerando che parliamo di un dispositivo arrivato sul mercato da meno di un anno e, per questo, ancora validissimo, anche al netto della sempre agguerrita concorrenza del settore.

Caratterizzato da un form factor che stringe l’occhio alle ultime proposte di casa Huawei, Honor 50 è anzitutto riconoscibile per il suo modulo fotografico, che si propone con due caratteristici cerchi posti sul retro, uno dedicato alla fotocamera principale, da ben 108 MP, l’altro dedicato ad altri 3 obiettivi: una fotocamera selfie grandangolare da 8 MP, una microcamera da 2 MP, una fotocamera bokeh da 2 MP con messa a fuoco completa a cui si aggiunge un piccolo ma funzionale flash a LED.

Nel complesso le foto sono ottime in qualsiasi circostanza, anche in condizioni di scarsa luminosità, con una definizione eccezionale ed una resa dei colori realistica ed appagante, che renderà ogni scatto a dir poco memorabile, tanto che diremmo che Honor 50 è, ad esempio, uno smartphone ottimo da portare con sé in vacanza per documentare la propria estate ed il tempo libero.

Ottimo anche lo schermo: un display con bordi curvi da 6,57″, accattivante e dal design avvolgente che, con i suoi 1,07 miliardi di colori ed una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, è più che sufficiente non solo a visualizzare in modo degno i propri scatti o i propri video, ma anche per spendersi nel gaming mobile.

Ed a proposito di gaming: non avrete davvero problemi di sorta nell’affrontare qualunque sfida, giacché Honor 50 vanta la potenza di un ottimo Qualcomm Snapdragon 778G, un processore quad-core A78 con velocità di clock di 2.4 GHz che offre prestazioni ottime in qualsiasi circostanza, gestendo senza problemi anche i giochi mobile la cui richiesta di potenza di calcolo metterebbe in difficoltà qualsiasi dispositivo venduto sotto i 400 euro.

Come se non bastasse, lo Snapdragon 778G è stato anche realizzato con particolare attenzione verso i consumi, mantenendo un basso consumo di energia e permettendovi così di arrivare senza problemi a fine giornata, con ancora una buona percentuale di ricarica alle spalle. Qualora poi così non fosse poco male, perché grazie alla sua tecnologia SuperCharge da 66 W, e la sua capiente batteria da 4300 mAh, potrete ricaricare lo smartphone al 70% in appena 20 minuti!

Insomma: Honor 50 è uno smartphone davvero completo e performante. Un prodotto ottimo, da non lasciarsi scappare, specie ora che è in sconto di ben 200 euro! Per questo, vi suggeriamo di completare subito il vostro acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina del prodotto su Amazon.

