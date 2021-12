Honor 50 è appena arrivato ed è subito in sconto su Mediaworld

Se pensavate che le ottime offerte si trovassero solo durante il Black Friday vi sbagliavate. Mediaworld infatti ha tutte le carte in regola per far sì che le offerte durino tutto l’anno e lo dimostra il ritorno della promozione quotidiana conosciuta come “Solo per Oggi“. Certo, il numero totale di offerte non compete con quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane, ma gli affari non mancano all’appello, a patto di completare gli acquisti entro la mezzanotte.

Il tempo limitato, infatti, continua ad essere uno dei fattori che contraddistingue il “Solo per Oggi” di Mediaworld. Detto ciò, a spiccare tra le varie offerte è il nuovissimo Honor 50, uno smartphone la cui vendita ufficiale in Italia è iniziata l’1 novembre e a distanza di solo un mese lo si può acquistare già ad un prezzo più vantaggioso. Gli originali 529,00€ della variante da 128GB scendono a 459,00€, rendendo questa l’occasione perfetta per chi attendeva un ribasso di prezzo su questo specifico modello. Come ricorderete, questo smartphone è stato protagonista durante il Black Friday Honor, ma il brand aveva deciso di venderlo comunque a prezzo pieno abbinandoci però gli auricolari wireless. Un’offerta sicuramente vantaggiosa, ma riteniamo che quella di Mediaworld venga apprezzata di più, soprattutto per chi è interessato soltanto allo smartphone.

Le caratteristiche tecniche di Honor 50 sono allettanti, dato che sotto la scocca vi è l’ottimo Snapdragon 778G, 8GB di RAM e un display OLED da 6,57 pollici con refresh a 120Hz. Uno smartphone dunque dalle ottime prestazioni, ma ciò che forse verrà apprezzato di più dagli acquirenti è la presenza dei servizi Google, i quali ritornano dopo che il produttore è diventato indipendente, staccandosi totalmente da Huawei e dal relativo ban statunitense.

Honor 50 è un dispositivo le cui specifiche tecniche lo rendono anche un ottimo smartphone per scattare foto. Il comparto fotografico, i cui sensori si trovano all’interno di un design ad anelli, garantisce scatti di buon livello anche in condizioni difficili e con poca luce e lo stesso vale per i video, i quali possono essere registrati fino al 4K a 30FPS. Alcuni accorgimenti sul software ci permettono di capire poi che Honor 50 è uno smartphone orientato al vlogging, in quanto vi permetterà di registrare contemporaneamente sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore, consentendovi di fare riprese uniche e di qualità. Infine, da citare la presenza di un caricabatterie da 66W, che vi permetterà di ricaricare la batteria al 70% in soli 20 minuti.

Il "Solo per Oggi" di Mediaworld ritorna quindi sui suoi passi e vi consentirà ancora una volta di effettuare gli acquisti spendendo poco.

