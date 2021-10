Honor Band 6: doppio sconto Amazon per un fitness tracker eccezionale!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile con un doppio sconto, la nuova e bellissima smart band di casa Honor, arrivata ora alla sua sesta incarnazione, e più che determinata a schiacciare l’ormai agguerritissima concorrenza presente sul mercato, capeggiata dall’intramontabile Mi Band di Xiaomi.

Il prezzo? Parliamo di una smart band di fascia alta che, di norma, costerebbe la bellezza di 79,00€, ma che grazie ad Amazon può essere vostra ad appena 44,90€, grazie ad un doppio sconto presente direttamente sulla pagina del prodotto! Approdati su di essa, infatti, noterete che il prezzo al pubblico è di 49,90€, ma appena sotto di esso noterete la possibilità di attivare un coupon automatico che, una volta spuntato, taglierà il prezzo di ulteriori 5 euro!

Un prezzaccio, per quella che è una smart band che non andrebbe presa affatto sottogamba, già solo per il fatto di essersi aggiudicata premi importanti come l’ambito “Best of CES 2021”. Il merito è anzitutto del suo bellissimo display AMOLED da 1,47″, uno dei più grandi per questo specifico settore, quasi a metà tra una classica smart band e quelli che sono i più ampi quadranti tipici di uno smartwatch.

Una soluzione ottima per consultare in modo ancor più chiaro ed intelligente, quelle che sono le informazioni che la band raccoglierà ai fini della vostra salute, specie qualora siate tra quanti utilizzano questi specifici prodotti per monitorare le attività sportive.

10 le modalità di allenamento presenti, che spaziano dalla corsa al nuoto, con funzioni di monitoraggio attivo di parametri come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, la distanza e l’andatura a cui va poi aggiunta anche la possibilità di monitorare rapidamente i parametri relativi all’ossigeno nel sangue, grazie all’ormai doveroso sensore SpO2.

E pensate che siamo solo all’inizio! Honor Band 6, infatti, è stata progettata per essere una smart band completa per il monitoraggio della salute, tanto da includere nel suo pacchetto anche alcune chicche come il monitoraggio continuo del cuore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il monitoraggio del sonno, quello dello stress, e persino quello relativo al ciclo femminile.

Come se ciò non bastasse, Honor Band 6 si propone anche con una serie di funzioni utili alla vita di tutti i giorni, come ad esempio quella di scatto remoto, che vi consentirà di avviare la fotocamera dello smartphone e scattare una foto direttamente dal polso, o le doverose notifiche relative a chiamate, messaggi sveglie e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, parliamo di una smart band che vuole proporsi come la via di mezzo ideale tra i braccialetti smart, ormai ben noti agli amanti del fitness, ed uno smartwatch di piccole dimensioni, fondendo i due concept non solo in un’estetica vincente e gradevole, ma anche in un compendio di funzioni e tecnologie che, ne siamo certi, saranno in grado di accontentare tutti, specie considerando l’attuale prezzo di meno di 45 euro!

Honor Band 6, insomma, è una scelta ideale, e diversa dal solito, non fosse altro per il suo particolare form factor. Un prodotto vincente che, al prezzo proposto da Amazon, va ad aggiungersi alla pletora di ottime offerte in evidenza oggi, ed a cui abbiamo pensato di rimandarvi tramite quella che è la pagina Amazon dedicata alle offerte del giorno, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli affari che lo shop proporrà di questa giornata.

N.B. per ottenere lo sconto corretto, ricordati di spuntare la casella relativa allo sconto di 5 euro, presente nella pagina prodotto, immediatamente sotto al prezzo.

