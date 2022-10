Abbiamo aperto la mattinata proponendovi la prima, e per questo imperdibile, offerta che Amazon sta dedicando allo splendido Apple Watch Ultra che, come avrete visto, è persino acquistabile sullo store in 5 comode rate a tasso zero.

Ebbene, se vi stuzzica l’idea di un dispositivo indossabile, ma siete alla ricerca di un prodotto decisamente più accessibile, ma che comunque possa offrire un comparto tecnico interessante, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa promo dedicata a Honor Band 6, ulta arrivata nella famiglia Honor, venduta all’uscita al prezzo di circa 70 euro, salvo poi attestarsi attorno ai 50 euro.

Ebbene, grazie ad uno sconto del 32%, potrete oggi acquistare Honor Band 6, su Amazon, a soli 33,90€! Un prezzo tra i più bassi mai raggiunti da questo specifico dispositivo e che, credeteci, val certamente un’occhiata alla pagina della promo proposta dal portale visto che, anche al netto della concorrenza di un altro grande brand cinese, ovvero Xiaomi, Honor Band 6 si difende egregiamente!

Proposta con un bellissimo display AMOLED da 1,47″, Honor Band 6 è una delle smartband dallo schermo più grande tra quelle in circolazione, proponendosi con una cassa dalla forma rettangolare che pare aver inaugurato la moda, per altro recentemente seguita proprio da Xiaomi con Mi Band 7 Pro, di commercializzare dispositivi indossabili che siano a metà strada tra le piccole e contenute smartband, ed i più ingombranti smartwatch.

In tal senso, l’esperienza d’uso è certamente più comoda, visto lo schermo più ampio che non solo è meglio leggibile, ma è anche più pratico nelle interazioni, avendo una superficie touch più ampia e responsiva. Le notifiche sono sempre chiaramente leggibili, ed anche altri parametri, come ad esempio quelli relativi allo sport ed all’allenamento, sono più chiari e apprezzabili.

Il monitoraggio della salute è efficiente e preciso, e include parametri come il rilevamento del battito cardiaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7,la qualità del sonno e la rilevazione dello stress e, ovviamente, la sempre gradita ossigenazione del sangue; tutti parametri che tornano utili tanto nella vita di tutti i giorni quanto nell’attività sportiva.

Dulcis in fundo, Band 6 dispone persino di una funzione per lo scatto in remoto di foto, che vi consentirà di avviare la fotocamera dello smartphone e scattare una foto direttamente dal polso!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

