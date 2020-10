Honor: fino a 200€ di sconto nelle offerte di Halloween!

In occasione di Halloween anche sullo store di Honor sono cominciate una serie di promozioni dedicate, che arrivano a far risparmiare anche oltre 200€ sull’acquisto di notebook, smartphone, smartwatch e tanto altro del noto brand. Visitando il sito Honor in questi giorni è possibile selezionare uno fra i tanti prodotti in sconto, oppure scegliere un bundle promozionale che vi permette di ottenere, ad un prezzo estremamente conveniente, una serie di 3 o 4 articoli a scelta in base alle vostre necessità.

Molte le offerte disponibili e tra le varie val certamente la pena segnalarvi quella relativa l’ottimo smartphone Honor 20, che può esser acquistato a soli 299,90€, ossia con oltre 225€ di sconto rispetto al prezzo originale! Una promozione particolarmente invitante, specie se si considera che, incluso nel prezzo, si possono ricevere anche due pratiche cover, una normale in silicone ed una con la chiusura a libro, per proteggere ulteriormente lo schermo da graffi e da urti. Con il suo iconico design in vetro, Honor 20 è un piccolo gioiello di stile e funzionalità, complice il suo display FullView da 6,26″ con tanto di telecamera in-screen da 32MP, e rilevatore di impronte laterale, per un grip comodo ed uno sblocco rapido ed intuitivo. Il cuore dello smartphone è invece animato da un processore Kirin 980, in grado di assicurare performance di alto livello, grazie alla RAM da 6 GB e ben 128 GB di memoria, con un incremento della velocità di calcolo rispetto i modelli precedenti pari al +75%.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’Honor 20 è composto da una quad-camera con tanto di sensore principale da 48MP, macro in grado di cogliere i dettagli fino a 4cm di distanza ed un grandangolo da 117° per creare scatti epici al massimo della definizione, il tutto con il potenziamento dell’algoritmo di AIS, per illuminare anche le situazioni notturne con scarsa illuminazione. La potente batteria da 3750 mAh di Honor 20 è dotata di modalità SuperCharge da 22.5W che permette di ricaricare il 50% in appena 30 minuti, assicurando a questo smartphone primati assoluti in quanto ad autonomia.

Oltre allo smartphone Honor 20, le offerte presenti sullo store sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poterle consultare tutte.

