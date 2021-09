Honor: super sconti sul nuovo shop in occasione del Back to School

Dopo infinite segnalazioni riguardanti le offerte di settembre di Amazon, anche oggi vogliamo fare una piccola pausa cambiando argomento, anche perché vogliamo informarvi che, in occasione del Back to School, lo store ufficiale Honor si è rinnovato graficamente, presentando un look più moderno e capace di mettere in evidenza i suoi ottimi prodotti, così come le offerte. A tal proposito, il portale propone una serie di sconti che vi permetteranno di risparmiare fino a 150€, sconti che saranno validi fino al 15 settembre.

Dal momento che parliamo di Honor, le occasioni riguardano ovviamente smartwatch, notebook e auricolari. A questo giro, l’offerta migliore è quella relativa al MagicBook Pro da 16 pollici, nella variante con processore AMD Ryzen 5 4600H e rispettivamente con 16GB e 512GB di memoria RAM e spazio di archiviazione. Grazie allo sconto pari a 150€, questo notebook potrete comprarlo a 749,90€, che per un dispositivo dotato di queste specifiche non è affatto male, soprattutto se consideriamo che, oltre alle prestazioni, il MagicBook Pro è progettato con materiali leggeri e resistenti e con uno schermo privo di sfarfallio, certificato TÜV Rheinland.

I numerosi premi di riconoscimento sono la controprova che il MagicBook Pro è un notebook in grado di soddisfare le esigenze di molti, inclusi quelli che usano il PC per fare editing, dove serve un’ottima CPU per elaborare e convertire in tempi brevi il file su cui si sta lavorando e una buona potenza grafica. Preinstallato con Windows 10, questo dispositivo dispone tra le altre cose di un pulsante di accensione sensibile alle impronte digitali che, oltre a permettervi di sbloccare rapidamente il dispositivo, vi garantirà una sicurezza senza precedenti.

Come anticipato, in occasione del Back to School, Honor ha messo in campo più di un’offerta, e un’altra che merita di essere colta al volo è quella riservata alle diverse varianti di Honor MagicWatch 2 che, proprio come il computer descritto pocanzi, vengono proposte a prezzi molto competitivi, come se già l’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue i prodotti del noto brand non fosse sufficiente per invogliarvi a prendere in considerazione queste soluzioni. La nuova iniziativa di Honor sarà perfetta anche per chi cerca degli auricolari wireless versatili e dotati di un’autonomia che può raggiungere le 32 ore. A tal riguardo, gli Earbuds 2 Lite faranno sicuramente al caso vostro, soprattutto ora che il prezzo è sceso a soli 79,90€.

Le occasioni dunque non mancano e siccome non abbiamo modo di segnalarvele tutte, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina promozionale, ricordandovi poi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

