Honor, tantissime offerte per la festa del papà

Dopo aver rivolto la nostra attenzione sul possibile ritorno della disponibilità di PS5 su GameStop, cambiamo decisamente settore e passiamo ora a segnalarvi la nuova promozione di Honor che, dopo aver messo in campo ottime offerte dedicate alla giornata internazionale della donna, si è subito attivato per mettere in piedi quelle che saranno le offerte riservate alla festa del papà.

Come sempre, quando Honor decide di introdurre una nuova promozione, i prezzi vengono decurtati su numerosi prodotti, permettendovi di soddisfare i gusti e le esigenze dei vostri papà. Tra le tante offerte vogliamo segnalarvi il Watch GS Pro, dal momento che viene proposto a soli 169,90€ invece di 329,80€. Debuttato in Italia verso la fine del 2020, questo smartwatch è perfetto per coloro che amano le avventure all’aperto e cercano di superare sempre i propri limiti.

Vincitore di numerosi premi, tra cui l’IFA 2020 di Berlino, una delle più importanti fiere tecnologiche, il Watch GS Pro ha un design robusto con una cassa circolare in acciaio da 46 mm, all’interno della quale è presente un display AMOLED da 1,39 pollici, che è in grado di regolare automaticamente la luminosità grazie ad un sensore dedicato. Oltre alle sue infinite modalità di allenamento, questo smartwatch vanta probabilmente la miglior autonomia della categoria, dato che vi permetterà un utilizzo fino a 25 giorni, sebbene valga la pena sottolineare che questo incredibile risultato lo si ottiene con il GPS disattivato.

Come detto, le funzioni di Honor Watch GS Pro sono tantissime e tra le tante riteniamo valga la pena citare la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, le fasi del sonno e gli importantissimi livelli di ossigeno nel sangue. È dotato, inoltre, di altoparlante e microfono integrati che vi permetteranno di rispondere alle chiamate senza estrarre lo smartphone. Insomma, uno smartwatch perfetto per chiunque voglia munirsi di un dispositivo che va ben oltre il classico utilizzo dell’orologio e, ovviamente, un’ottima idea regalo in vista della festa del papà.

